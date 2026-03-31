Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5 năm nay rơi vào thứ mấy?

Háo hức cho kỳ nghỉ lễ

Không ít người trẻ đã bắt đầu tìm hiểu lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5 để chủ động đặt vé xe, săn phòng, mua tour hoặc lên kế hoạch về quê.

Lý do là vì năm nay, hai đợt nghỉ nằm gần nhau hơn thường lệ. Vì thế, nhiều người quan tâm xem cụ thể đợt nghỉ này rơi vào thứ mấy trong tuần, được nghỉ bao nhiêu ngày và có thể sắp xếp ra sao.

Theo Bộ Nội vụ, lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5 thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, tức mùng 10.3 âm lịch, rơi vào chủ nhật (ngày 26.4). Do trùng ngày nghỉ hằng tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ 2 (ngày 27.4). Với những người làm việc theo chế độ nghỉ thứ 7, chủ nhật, kỳ nghỉ này kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ 7 (ngày 25.4) đến hết thứ 2 (ngày 27.4).

Ngay sau đó, 30.4 rơi vào thứ 5, Quốc tế Lao động 1.5 rơi vào thứ 6. Với những người lao động không làm việc ngày thứ bảy, sẽ có 4 ngày nghỉ liên tục, từ 30.4 (thứ 5) đến hết ngày 3.5 (tính cả chủ nhật).

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5 năm nay chỉ cách nhau 2 ngày

Trương Lê Minh Phúc (27 tuổi), làm việc ở Khu chế xuất Tân Thuận (TP.HCM), cho biết nếu có thể linh hoạt xin sếp nghỉ thêm 2 ngày (tức ngày 28 và 29), ta có thể biến 2 kỳ nghỉ tách biệt thành một quãng nghỉ dài hiếm có trong năm.

"Với người làm việc xa quê như mình, đây là dịp thuận lợi để về nhà lâu hơn. Còn với các bạn có nhà ở TP.HCM, đây cũng là dịp để tranh thủ du lịch, hay tách thành 2 kỳ nghỉ ngắn để vui chơi cùng bạn bè", Phúc cho biết.

Người lao động thích thú, tranh thủ lên kế hoạch nghỉ ngơi, vui chơi trong kỳ nghỉ lễ sắp đến

Trong khi đó, Nguyễn Phúc Thái (24 tuổi), nhân viên Công ty TNHH Tinh dầu thảo dược Dalosa Việt Nam, cho biết công ty anh nghỉ lễ theo đúng quy định của Nhà nước. Vừa xem lịch nghỉ, Thái đã bắt đầu tính toán kế hoạch sao cho hợp lý.

"Mình thấy năm nay lịch khá thuận tiện vì nghỉ xong dịp Giỗ Tổ chỉ đi làm lại 2 ngày rồi nghỉ tiếp lễ 30.4, 1.5. Nếu không xin thêm phép, mình vẫn có thể chia thành 2 đợt. Một đợt nghỉ ngơi tại TP.HCM, còn một đợt đi chơi với gia đình, bạn bè", Thái chia sẻ.

Theo Thái, nếu nghỉ đúng lịch chung, anh dự định dành một ngày để đi ăn món yêu thích, gặp gỡ bạn bè, thời gian còn lại chủ yếu để ở nhà thư giãn sau quãng thời gian làm việc liên tục. "Mình thèm đi ăn sashimi từ lâu rồi, chắc sẽ dành một ngày cho việc ăn uống. Những ngày còn lại mình muốn nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng", Thái nói.

Người dân có thể tận dụng thời gian để lên kế hoạch vui chơi tại các điểm đến hấp dẫn

Có đơn vị được nghỉ liên tiếp 9 ngày

Không chỉ người đi làm, sinh viên tại TP.HCM cũng bắt đầu lên kế hoạch cho kỳ nghỉ sắp đến. Theo ghi nhận, nhiều trường ĐH cho sinh viên nghỉ liên tiếp 9 ngày hay chuyển một số buổi sang học trực tuyến để thuận tiện hơn cho sinh viên.

Theo lịch nghỉ lễ của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, nhà trường triển khai dạy và học trực tuyến vào các ngày 25, 28, 29.4 và 2, 3.5; đồng thời không tổ chức thi trong khoảng thời gian này. Cách sắp xếp này giúp người học có thể chủ động kế hoạch di chuyển, nghỉ lễ nhưng vẫn không ảnh hưởng tiến độ học tập.

Còn theo lịch nghỉ lễ của Trường ĐH Công thương TP.HCM, giảng viên, sinh viên nghỉ liên tiếp từ ngày 26.4 đến hết 1.5. Nếu tính thêm thứ bảy 25.4 và hai ngày cuối tuần 2 - 3.5, toàn trường có kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày. Để đảm bảo tiến độ đào tạo, lịch học của hai ngày 28 và 29.4 sẽ được bố trí dạy bù vào các ngày thứ bảy 9.5 và 16.5.

Trong khi đó, theo thông báo của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sinh viên được nghỉ 2 ngày, gồm 26 và 27.4. Còn lễ 30.4 và 1.5 được nghỉ liên tục 4 ngày, từ 30.4 đến hết 3.5. Như vậy, sinh viên trường này sẽ đi học lại trong 2 ngày 28 và 29.4 trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ tiếp theo.

Lê Thị Ngọc Thảo, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết lịch nghỉ năm nay không quá dài nhưng vẫn khá dễ sắp xếp. "Mình nghỉ 2 ngày dịp Giỗ Tổ, sau đó đi học lại 2 ngày rồi nghỉ tiếp 4 ngày lễ. Như vậy cũng đủ để có chuyến du lịch ngắn với bạn bè", Thảo nói.

Lịch nghỉ dài ngày khiến nhiều sinh viên thích thú vì có thêm thời gian về quê, đi chơi và sắp xếp lại lịch học, nghỉ ngơi

Theo Thảo, điều quan trọng nhất là biết trước lịch nghỉ rơi vào thứ mấy để chủ động đặt vé và lên kế hoạch từ sớm. "Nếu để sát ngày mới tính thì rất dễ hết vé hoặc chi phí tăng cao. Năm nay mình thấy nhiều bạn cũng bàn nhau chuyện đặt vé xe khách, các điểm vui chơi,... từ sớm", Thảo chia sẻ.

Theo Thảo, 4 ngày là khoảng thời gian "dư sức" cho một chuyến đi ngắn đến các điểm gần TP.HCM. Nếu không thích chen chúc, xô bồ có thể ở lại thành phố để cà phê, xem phim, ăn uống hay mua sắm.