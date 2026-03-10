Lễ cầu mưa của người Hrê ở Quảng Ngãi vào danh mục Di sản phi vật thể

Cúng cầu mưa, cầu đảo (Tajeo plinh me) là một lễ thức gắn với sản xuất nông nghiệp, phổ biến ở hầu hết các tộc người cư trú lâu đời ở Tây nguyên và miền núi tiếp cận vùng đồng bằng - Nam Trung bộ, đặc biệt là người Hrê - một tộc người biết canh tác lúa nước, sống chủ yếu ở miền Tây tỉnh Quảng Ngãi.

Thầy cúng (padâu) trong lễ cúng cầu mưa của người Hrê ở xã Ba Động Ảnh: Lê Hồng Khánh

Ở xã Ba Động, lễ cúng cầu mưa thường được tổ chức vào giữa mùa hè. Nơi tổ chức lễ là một vực nước của con suối chính hoặc dòng sông con chạy qua plaay (làng). Những nơi này khung cảnh thiên nhiên còn hoang vắng và đồng bào tin là vùng đất thiêng, các vị thần thường lai vãng. Chịu trách nhiệm về toàn bộ các nghi thức trong lễ cúng là padâu (thầy cúng); chủ lễ là người được hội đồng già làng chọn lựa để thay mặt dân làng cầu khẩn thần linh, xin nước, xin mưa, cầu cho các con đập vững bền, ruộng nương không bị hư hại. Lễ cầu mưa thể hiện khát vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng no đủ, đồng thời cũng là một sinh hoạt văn hóa, gắn kết cộng đồng.