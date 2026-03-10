Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Lễ cầu mưa của người Hrê ở Quảng Ngãi vào danh mục Di sản phi vật thể

Lê Hồng Khánh
Lê Hồng Khánh
10/03/2026 06:26 GMT+7

Lễ cầu mưa của người Hrê ở xã Ba Động (tỉnh Quảng Ngãi) vừa được Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục Di sản phi vật thể quốc gia (loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng) tại Quyết định số 432/QĐ-BVHTTDL.

Cúng cầu mưa, cầu đảo (Tajeo plinh me) là một lễ thức gắn với sản xuất nông nghiệp, phổ biến ở hầu hết các tộc người cư trú lâu đời ở Tây nguyên và miền núi tiếp cận vùng đồng bằng - Nam Trung bộ, đặc biệt là người Hrê - một tộc người biết canh tác lúa nước, sống chủ yếu ở miền Tây tỉnh Quảng Ngãi.

Lễ cầu mưa của người Hrê ở Quảng Ngãi vào danh mục Di sản phi vật thể- Ảnh 1.

Thầy cúng (padâu) trong lễ cúng cầu mưa của người Hrê ở xã Ba Động

Ảnh: Lê Hồng Khánh

Ở xã Ba Động, lễ cúng cầu mưa thường được tổ chức vào giữa mùa hè. Nơi tổ chức lễ là một vực nước của con suối chính hoặc dòng sông con chạy qua plaay (làng). Những nơi này khung cảnh thiên nhiên còn hoang vắng và đồng bào tin là vùng đất thiêng, các vị thần thường lai vãng. Chịu trách nhiệm về toàn bộ các nghi thức trong lễ cúng là padâu (thầy cúng); chủ lễ là người được hội đồng già làng chọn lựa để thay mặt dân làng cầu khẩn thần linh, xin nước, xin mưa, cầu cho các con đập vững bền, ruộng nương không bị hư hại. Lễ cầu mưa thể hiện khát vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng no đủ, đồng thời cũng là một sinh hoạt văn hóa, gắn kết cộng đồng. 

Tin liên quan

Lễ hội Vía bà Chúa Xứ núi Sam là di sản phi vật thể đại diện nhân loại

Lễ hội Vía bà Chúa Xứ núi Sam là di sản phi vật thể đại diện nhân loại

Tối 19.3, tại TP.Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ đón bằng UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Vía bà Chúa Xứ núi Sam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại; đồng thời tổ chức khai hội Vía bà Chúa Xứ núi Sam năm 2025.

Khám phá thêm chủ đề

di sản phi vật thể quốc gia Quảng Ngãi Bộ VH-TT-DL
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận