45 tác phẩm đoạt giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025 là giải thưởng thường niên do T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trực tiếp tổ chức thực hiện.

Nhiều tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh qua 2 mùa giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ẢNH: D.V

Theo ban tổ chức, tính đến hết ngày 15.11, đã có 1.866 tác phẩm hợp lệ thuộc các thể loại gửi đến từ các cơ quan báo chí T.Ư, địa phương và các tác giả không chuyên. Trong đó, báo in, báo điện tử có khoảng 1.300 tác phẩm; phát thanh, truyền hình khoảng 566 tác phẩm.

Hội đồng chung khảo đã chọn ra 34 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 10 giải khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Mỗi giải A sẽ được nhận số tiền thưởng lên đến 50 triệu đồng.

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam có thêm hạng mục mới "Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam" - nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (1930 - 2025). Ban tổ chức và ban giám khảo đã chấm, họp và thống nhất cao với 11 tác phẩm xứng đáng nhất để trao giải. Trong đó, có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích.

Theo đánh giá của ban tổ chức, phần lớn các tác phẩm tham dự giải đã phản ánh sâu sắc quá trình chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang mô hình kinh tế đa giá trị, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, điển hình tiên tiến. Đã có rất nhiều tác phẩm xuất sắc tập trung viết, phản ánh về hình mẫu người nông dân mới, văn minh, hiện đại, chân dung các nông dân Việt Nam xuất sắc, truyền cảm hứng. Cũng có những loạt bài bày tỏ sự trăn trở của các nhà báo trước các vấn đề mâu thuẫn đang đặt ra trong bối cảnh mới của lĩnh vực tam nông hiện nay.

Bên cạnh những mảng tươi sáng đó, các nhà báo còn thể hiện sự dấn thân, không ngại gian khó, nguy hiểm để thực hiện những loạt bài điều tra độc quyền, quyết tâm làm sáng tỏ những góc khuất, "mảng tối" tồn tại trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết đây là năm thứ 3 giải thưởng được tổ chức và nhận được sự hưởng ứng của hàng trăm cơ quan báo chí gửi tác phẩm dự thi, điều đó chứng tỏ nông nghiệp luôn là mảnh đất màu mỡ để cho các phóng viên, cơ quan báo chí khai thác.

"Qua những tác phẩm gửi về tham dự đã vẽ lên hình ảnh người nông dân rất mới, rất hiện đại với nhiều nông dân tỉ phú, nông dân sáng chế. Với đề tài về nông thôn, qua các tác phẩm tham dự giải, có thể thấy bức tranh về nông thôn đang chuyển mình mạnh mẽ, từ xây dựng nông thôn mới sang nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và xuất hiện ngày càng nhiều những làng quê đáng sống", ông Hoài cho hay.

Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ 3, năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam sẽ được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 (Đài Truyền hình Việt Nam).