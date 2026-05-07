Lễ công bố sao Michelin Việt Nam lần thứ 4 diễn ra ở Hà Nội

Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 100 năm hệ thống sao Michelin ra đời. Từ năm 1926, Sao Michelin đã trở thành một trong những hệ thống đánh giá ẩm thực danh giá và có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Theo ban tổ chức, lễ công bố sẽ quy tụ các đầu bếp, chủ nhà hàng, chuyên gia ngành ẩm thực, đối tác và truyền thông trong nước lẫn quốc tế nhằm tôn vinh những cơ sở ăn uống xuất sắc tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Danh sách tuyển chọn năm 2026 tiếp tục được đánh giá bởi đội ngũ thẩm định viên ẩn danh theo 5 tiêu chí toàn cầu gồm chất lượng nguyên liệu, kỹ thuật nấu ăn, sự hài hòa hương vị, cá tính đầu bếp thể hiện qua món ăn và tính nhất quán của thực đơn theo thời gian.

Sự kiện năm nay còn có sự tham gia của nhiều đầu bếp nổi tiếng trong khu vực như Stefan Stiller từ nhà hàng Taian Table đạt 3 sao Michelin; Garima Arora từ nhà hàng Gaa 2 sao Michelin; Rodrigo Andres Osorio từ nhà hàng Asador Alfonso 1 sao Michelin.

Bên cạnh đó là sự góp mặt của nhiều đầu bếp đang hoạt động tại Việt Nam như Việt Hồng Lê của nhà hàng CieL, Sam Trần của Gia, Yamaguchi Hiroshi của Hibana by Koki, Francis Thuận Trần từ Nephele và Alessio Rasom của Si Dining.

Địa điểm tổ chức Michelin năm nay ở Hà Nội ẢNH: BTC

Sau ba năm xuất hiện tại Việt Nam, Michelin Guide đang ngày càng tạo sức hút với cộng đồng yêu ẩm thực và du lịch, góp phần đưa hình ảnh ẩm thực Việt Nam đến gần hơn với du khách quốc tế. Trước đó, Michelin Guide cũng lần đầu công bố danh sách khách sạn đạt chuẩn Michelin Key toàn cầu vào năm 2025, mở rộng phạm vi đánh giá sang lĩnh vực lưu trú cao cấp.