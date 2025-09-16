Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung: Tri ân vị anh hùng bách chiến bách thắng

Dấu ấn lễ hội tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung

Theo kế hoạch, lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung diễn ra từ ngày 19 - 20.9 (28 - 29.7 âm lịch) tại nhiều di tích gắn với phong trào Tây Sơn: An Khê Trường (P.An Khê), Đài Kính Thiên (xã Bình Phú), đền thờ Tây Sơn Tam kiệt (thuộc Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn)…

Các nghi thức dâng hoa, dâng hương, khấn cáo được cử hành trang trọng theo phong tục truyền thống, với sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ Hà Nội, TP.HCM, Huế, Nghệ An… cùng đông đảo du khách và người dân địa phương.

Tượng đài Hoàng đế Quang Trung tại Bảo tàng Quang Trung ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, lễ giỗ nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ, đồng thời ôn lại truyền thống quật khởi hào hùng của phong trào nông dân Tây Sơn, góp phần giáo dục đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ hôm nay.

Cùng với đó, lễ giỗ còn là dịp quảng bá giá trị văn hóa - lịch sử, bảo tồn và phát huy các di tích Tây Sơn, gắn với những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch về với vùng đất anh hùng.

Vị anh hùng áo vải của dân tộc

Ngược dòng hơn hai thế kỷ, hình ảnh Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ (1753 - 1792) vẫn hiển hiện như một huyền thoại sống trong lòng dân tộc. Từ tuổi 18, cùng anh em phất cờ khởi nghĩa Tây Sơn, Nguyễn Huệ liên tiếp làm nên những chiến công hiển hách như đánh đổ chính quyền chúa Nguyễn, đại phá quân Xiêm trên sông Rạch Gầm - Xoài Mút (1785).

Năm 1786, khi mới 33 tuổi, ông tiến quân ra Phú Xuân (nay thuộc TP.Huế), rồi Thăng Long, quét sạch thế lực chúa Trịnh tồn tại hơn 200 năm.

Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế Quang Trung tại Phú Xuân, mở ra một triều đại rực rỡ trong lịch sử dân tộc. Ngay sau đó, ông thân chinh dẫn đại quân tiến ra Thăng Long chống quân Thanh xâm lược. Đỉnh cao là mùa xuân Kỷ Dậu (1789), trong chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, vị vua áo vải chỉ trong vài ngày đã quét sạch 29 vạn quân Thanh, viết nên bản hùng ca bất diệt còn vang vọng đến hôm nay.

Có rất đông người dân và du khách tham gia các lễ hội, sự kiện tri ân vương triều Tây Sơn ẢNH: H.P

Trong 21 năm (1771 - 1792), Nguyễn Huệ hiến dâng trọn vẹn tài năng, tâm huyết cho sự nghiệp cứu dân, giữ nước. Ông là vị tướng bách chiến bách thắng, chưa từng nếm mùi bại trận; là nhà quân sự thiên tài với lối đánh thần tốc, bất ngờ; đồng thời là nhà chính trị, ngoại giao có tầm nhìn. Công chúa Ngọc Hân, người bạn đời thủy chung, đã viết trong Ai tư vãn:

"Mà nay áo vải cờ đào,

Giúp dân dựng nước xiết bao công trình".

Hơn 2 thế kỷ đã qua, nhưng tinh thần quật khởi Tây Sơn, sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung vẫn là nguồn cảm hứng, là ngọn lửa thôi thúc hậu thế tiếp bước. Mỗi mùa giỗ, từng nén hương, từng hồi trống hội, từng mâm lễ vật đều là lời tri ân gửi đến người anh hùng dân tộc.