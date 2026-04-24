Lễ giỗ tại ngôi trường mang tên Quốc tổ Hùng Vương

Giáo viên và học sinh Trường THPT Hùng Vương (P.Chợ Lớn, TP.HCM) thực hiện tiết mục múa truyền thống ẢNH: BẢO CHÂU

Tại Trường THPT Hùng Vương (P.Chợ Lớn), lễ Giỗ tổ Hùng Vương được chuẩn bị chu đáo và tổ chức công phu với nhiều hoạt động đặc sắc. Mở đầu chương trình là màn múa lân và trống hội rộn ràng, tạo không khí hào hùng nhưng không kém phần gần gũi.

Điểm nhấn của buổi lễ là các tiết mục "Múa truyền thống thời đại Hùng Vương" và "4.000 năm rực rỡ gấm hoa" do tập thể giáo viên nhà trường biểu diễn, tái hiện sinh động không gian văn hóa thời kỳ dựng nước.

Ban Giám hiệu nhà trường dâng hương tại lễ Giỗ tổ Hùng Vương ẢNH: BẢO CHÂU

Ông Nguyễn Anh Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương, chia sẻ với học sinh, theo sử sách, thời đại các Vua Hùng đã mở ra buổi đầu dựng nước, đặt nền móng cho một quốc gia có chủ quyền.

Mười tám đời Vua Hùng không chỉ kiến tạo nên quốc gia đầu tiên mà còn hun đúc những phẩm chất bền vững của dân tộc. Đó là tinh thần cộng đồng, lòng nhân ái, ý chí tự cường và tình yêu nước sâu sắc. Đó không chỉ là lịch sử mà còn là văn hóa. Chính trong dòng chảy ấy, những giá trị tinh thần cốt lõi của người Việt được hình thành và lưu truyền - từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đến ý thức về một cội nguồn chung "con Rồng cháu Tiên".

Vì vậy, ngày Giỗ tổ Hùng Vương không chỉ là một ngày lễ mà là điểm hội tụ thiêng liêng của tâm thức dân tộc - nơi hàng triệu trái tim Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu, vẫn cùng hướng về trong niềm thành kính.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương, chia sẻ với học sinh ẢNH: BẢO CHÂU

Ông Dũng phát biểu: "Một cây muốn vượt qua giông gió không nhất thiết phải lớn ngay nhưng nhất định phải có rễ bền. Con người cũng vậy. Và chính quý thầy cô, bằng sự tận tâm thầm lặng mỗi ngày, đang bền bỉ vun đắp, gìn giữ và truyền trao những giá trị ấy cho học sinh - không chỉ qua bài giảng, mà còn qua từng câu chuyện, từng cách ứng xử, từng bài học làm người".

Từ đó vị hiệu trưởng gửi gắm học trò của mình: "Là học sinh Trường THPT Hùng Vương, ngôi trường mang tên Quốc tổ, các em không chỉ mang một danh xưng, mà còn mang theo một lời nhắc nhở thiêng liêng hãy sống xứng đáng với những giá trị mình được kế thừa. Sự xứng đáng ấy không nằm ở những điều lớn lao ngay lập tức, mà được hình thành từ những hành động nhỏ nhưng bền bỉ: một giờ học nghiêm túc, một lời nói có trách nhiệm, một lựa chọn đúng đắn dù không dễ dàng. Chính những điều giản dị ấy, khi được duy trì mỗi ngày, sẽ tạo nên một con người có nền tảng và một tương lai có giá trị".

Học sinh Trường THPT Hùng Vương thực hiện múa võ truyền thống ẢNH: BẢO CHÂU

Tại buổi lễ, em Trần Ngọc Khánh Linh, học sinh lớp 12, chia sẻ đây là lần thứ ba tham dự buổi lễ và luôn ấn tượng với sự trang trọng, quy mô. "Em tự hào khi học tại ngôi trường mang tên Quốc tổ và sẽ cố gắng học tập để đóng góp cho đất nước".

Trong những ngày này, tại TP.HCM, không khí ngày Giỗ tổ cũng lan tỏa khắp các trường mầm non, tiểu học và THCS, THPT với nhiều nghi thức trang trọng và các hoạt động sinh hoạt văn hóa truyền thống.

Tại Trường mầm non Sơn Ca 5 (P.Trung Mỹ Tây), sau phần lễ, ngày Giỗ tổ trở thành một ngày hội trải nghiệm sinh động, phù hợp với hoạt động giáo dục cho lứa tuổi mầm non.

Học sinh Trường mầm non Sơn Ca 5 (P.Trung Mỹ Tây, TP.HCM) tham gia trò chơi dân gian ẢNH: BẢO CHÂU

Còn tại Trường THCS Nguyễn Văn Bé (P.Bình Lợi Trung), qua buổi lễ này, ban giám hiệu nhà trường mong rằng giáo viên, học sinh biết yêu thương, chia sẻ, càng nỗ lực phấn đấu học tập, lao động, rèn luyện sức khỏe để trở thành công dân có ích cho mảnh đất thân yêu này như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".