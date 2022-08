Lê Hoàng: Phụ nữ thì không nên say với bất cứ lý do gì

Tập 6 Có hẹn lúc 22 giờ vừa lên sóng trên kênh HTV9 với chủ đề “Phụ nữ say xỉn không biết đường về sẽ như thế nào?". Ngoài bộ ba quen thuộc gồm đạo diễn Lê Hoàng, đạo diễn Đức Thịnh và diễn viên Quang Tuấn, chương trình còn có sự góp mặt của hot girl Thu Hà Ceri.

Trong chương trình, Quang Tuấn nói anh từng bắt gặp một cô gái say đến mức đi không vững, phải nhờ 2 người đàn ông đỡ về. Với nam diễn viên, một người phụ nữ say xỉn dễ khiến anh cảm thấy thiếu thiện chí, không thích giao tiếp.

Lê Hoàng cho biết vợ của ông không uống rượu dù chỉ một giọt. Ở bất cứ bữa tiệc nào, dù được mời xã giao thì người bạn đời cũng chỉ nâng ly chứ không chịu nhấp môi. Đạo diễn phim Những thiên thần áo trắng bất ngờ nhắc đến buổi tiệc kết thúc phim ông từng góp mặt. “Cả đoàn cùng đi bar uống rượu, tôi đưa một bạn diễn viên về trước. Sau đó, tôi nhận được điện thoại của đoàn vì có một nữ diễn viên quá say nên đã nghỉ lại khách sạn. Tôi phải lên khóa cửa phòng và xem tình hình bạn ấy. Ấn tượng cho tới bây giờ về một người phụ nữ say rượu trước tiên là tôi sợ nguy hiểm cho họ”, ông kể.

Thông qua vụ việc, Lê Hoàng nói thêm: “Một người đàn ông lương thiện thì điều trước tiên khi gặp một người phụ nữ say xỉn là lo lắng cho họ, sợ họ gặp phải người có ý đồ xấu sẽ thiệt thòi”. Cùng quan điểm, Đức Thịnh cho rằng một người phụ nữ uống rượu say sẽ là một hình ảnh xấu, nhưng nếu chỉ hơi “ngà ngà” say thì lại có vẻ hấp dẫn. Đạo diễn Lê Hoàng lập tức lên tiếng, cho rằng quan điểm của đàn em không hoàn toàn đúng. Với ông, sự hấp dẫn của một người hơi say chỉ đến khi hai người yêu nhau, phải tin tưởng nhau.





Lê Hoàng chia sẻ thẳng thắn cho rằng phụ nữ không nên say với bất cứ lý do gì, trừ khi say với chồng hoặc với bạn trai trong dịp đặc biệt. Nam đạo diễn còn khẳng định: “Phụ nữ không nên uống nhiều rượu vì không biết khi say sẽ xảy ra điều gì và không biết có gặp người đàn ông nào nguy hiểm không”.

Trong khi đó, đạo diễn Đức Thịnh cho rằng có những người phụ nữ cố tình mượn cơn say để tiếp cận người đàn ông mình thích: “Họ sẽ rủ người đàn ông đi bar uống rượu và rồi nhờ đưa về nhà, sau đó tỏ ra say không dám ở một mình để người đàn ông đó ở lại cùng. Hoặc có thể họ muốn chuốc say để có chuyện tình một đêm với người mình thích”.

Xuất hiện bất ngờ với vai trò khách mời, Thu Hà Ceri cho rằng những cô gái trẻ hiện nay muốn vui chơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, nên thường rủ bạn bè đi nhậu. Người đẹp nghĩ phần lớn phụ nữ say xỉn là vì đàn ông, nhưng không hẳn là thất tình mà có thể là muốn mượn rượu tỏ tình. Song với đạo diễn Lê Hoàng, đa số đàn ông nếu thấy một cô gái say tỏ tình thì cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, đồng thời lời bộc bạch ở hoàn cảnh đó còn làm mất điểm trong mắt họ.