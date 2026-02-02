Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Lễ hội chùa Ông năm 2026 diễn ra khi nào?: Sẽ phát lộc 1.000 tờ vé số

Lê Lâm
Lê Lâm
02/02/2026 06:00 GMT+7

Năm nay, không gian lễ thả đèn hoa đăng trên sông Đồng Nai trong lễ hội chùa Ông được mở rộng, không giới hạn người tham gia. Ban tổ chức cũng chuẩn bị 1.000 tờ vé số để 'phát lộc' trong suốt mùa lễ hội.

Ngày 1.2, Ban tổ chức lễ hội chùa Ông (Đồng Nai) đã có thông tin chính thức về lễ hội chùa Ông năm 2026.

Phát lộc 10.000 tờ vé số cho bá tánh tại lễ hội chùa Ông năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Hữu Nghĩa, quyền Trưởng ban Trị sự chùa Ông thông tin về lễ hội 2026

ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 25.2 - 1.3 (tức từ ngày mùng 9 đến 13 tháng giêng năm Bính Ngọ). Các hoạt động văn hóa đặc sắc gồm có lễ nghinh thần, lễ thả phúc khí cầu, thả đèn hoa đăng trên sông Đồng Nai, biểu diễn đờn ca tài tử, cải lương, tuồng cổ và giao lưu cờ tướng, cờ vua…

Riêng với lễ nghinh thần có quy tụ khoảng 800 người tham gia diễu hành bằng đường bộ trên một số tuyến đường ở phường Trấn Biên (Đồng Nai) với tổng chiều dài khoảng 2,2km. Trong quá trình diễu hành sẽ có các màn biểu diễn văn nghệ, biểu diễn lân sư rồng và ban tổ chức sẽ phát lộc 1.000 tờ vé số cho người dân ngẫu nhiên.

Ban tổ chức lễ hội chùa Ông cũng cho biết do tuyến đường ven sông Đồng Nai (trước mặt chùa Ông) đã làm xong nên năm nay không gian lễ thả đèn hoa đăng trên sông được mở rộng hơn, không giới hạn người tham gia. 

Phát lộc 10.000 tờ vé số cho bá tánh tại lễ hội chùa Ông năm 2026 - Ảnh 2.

Ban tổ chức lễ hội chùa Ông thả đèn hoa đăng xuống sông Đồng Nai vào dịp lễ năm 2025

ẢNH: LÊ LÂM

Chùa Ông (còn được gọi là Thất Phủ Cổ Miếu) được xây dựng năm 1684, nằm ở Cù lao Phố, sát bên bờ sông Đồng Nai và gần cầu Ghềnh, thuộc phường Trấn Biên, Đồng Nai (trước là phường Hiệp Hòa,TP.Biên Hòa, Đồng Nai cũ).

Đây là ngôi chùa có niên đại sớm nhất ở Nam bộ, đánh dấu mốc lịch sử về quá trình chung sống của cộng đồng người Việt và người Hoa trong công cuộc khẩn hoang, lập nghiệp, bảo vệ vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai.

Lễ hội chùa Ông là lễ hội dân gian lớn ở Đồng Nai, diễn ra vào những ngày đầu năm mới, gắn liền với tín ngưỡng thờ đức ông Quan Thánh Đế Quân.

Vào tháng 11.2023, lễ hội chùa Ông được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Còn ngôi chùa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2001.

