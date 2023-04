Lễ hội đền Hùng 2023 đón 4 triệu lượt khách dâng hương

Sáng 30.4, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng, cho biết trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương (29.4), đền Hùng đã đón khoảng hơn 1 triệu lượt khách về hành hương, trẩy hội.

Dòng người về dâng hương đền Hùng. Theo thống kê sơ bộ, tại Lễ hội đền Hùng 2023, tỉnh Phú Thọ đã đón 4 triệu lượt khách về dâng hương, trẩy hội ĐÌNH HUY

Theo ông Giang, cả đợt lễ hội, đền Hùng sẽ đón khoảng hơn 4 triệu lượt khách.

"Số lượng khách giảm so với chúng tôi dự kiến ban đầu là 6 triệu do gần tới lễ hội dịch bệnh Covid-19 đang có dấu hiệu bùng phát, bên cạnh đó, thời tiết năm nay không thuận lợi nên có thể nhiều du khách đã chuyển kế hoạch", ông Giang nói.

Năm nay, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương theo quy mô cấp tỉnh bao gồm cả phần lễ và phần hội. Khu di tích lịch sử đền Hùng đã đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước về dâng hương.

Công tác an ninh tại lễ hội đền Hùng đã được đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao. Công an tỉnh Phú Thọ có nhiều kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn tại lễ hội, chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, các đền trong khu di tích.

Qua đó, đã xử lý kịp thời những tình huống phát sinh, không để mất an ninh, trật tự; không để xảy ra các hiện tượng ăn xin, chèo kéo, ép giá, trộm cắp, móc túi, cướp giật… góp phần vào thành công chung của lễ hội.