Lễ hội Đống Đa lan tỏa hào khí Tây Sơn

Sáng 20.2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), lễ hội Đống Đa diễn ra trang trọng tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt An Khê Trường (phường An Khê, Gia Lai). Hàng ngàn người dân và du khách thập phương đổ về dự lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 - 2026) và 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026).

Các hoạt cảnh Tây Sơn tụ nghĩa được tái hiện dưới tượng vua Quang Trung, thu hút đông đảo du khách thập phương dừng chân theo dõi ẢNH: TRẦN HIẾU

Lễ hội Đống Đa là sự kiện thường niên ghi nhớ công ơn ba anh em nhà Tây Sơn, tổ chức tại vùng Tây Sơn Thượng đạo và Tây Sơn Hạ đạo thuộc hai tỉnh Gia Lai, Bình Định (nay là Gia Lai) trong những ngày đầu xuân. Theo thông lệ, mùng 4 Tết Nguyên đán diễn ra tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai (cũ); mùng 5 tổ chức tại huyện Tây Sơn, Bình Định (cũ) - quê hương của ba anh em gồm Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ.

Không khí lễ hội Đống Đa năm nay càng sôi động khi ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, tạo điểm nhấn du xuân đầu năm. Du khách không chỉ tham quan, chiêm bái mà còn tìm hiểu sâu hơn về phong trào Tây Sơn, một giai đoạn lịch sử oanh liệt của dân tộc.

Lễ hội được tổ chức trang nghiêm, tôn kính bậc hiền nhân ẢNH: TRẦN HIẾU

Vùng Tây Sơn Thượng đạo từng là căn cứ địa chiến lược trong giai đoạn 1771 - 1773, nơi khởi phát phong trào trước khi nghĩa quân tiến xuống đồng bằng, lập nên những chiến công vang dội. Từ mạch nguồn ấy, chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa mùa xuân Kỷ Dậu 1789 đã đi vào sử sách, khẳng định tài thao lược của vua Quang Trung và nghĩa quân áo vải.

Năm nay, lễ hội Đống Đa mang ý nghĩa đặc biệt khi tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định hợp nhất thành một đơn vị hành chính. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước chuyển về tổ chức bộ máy mà còn khẳng định sự gắn kết lịch sử xuyên suốt từ Tây Sơn Thượng đạo đến Tây Sơn Hạ đạo. Đây cũng là dịp để địa phương phát huy truyền thống đoàn kết, lan tỏa giá trị hào hùng của phong trào Tây Sơn trong giai đoạn phát triển mới.

Đây là nơi lưu dấu ấn của ba anh em nhà Tây Sơn trong những ngày đầu dấy binh dựng nghiệp ẢNH: TRẦN HIẾU

Chị Nguyễn Thị Giang, du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ: "Lần đầu tiên gia đình tôi tham dự lễ hội Đống Đa tại An Khê. Tôi thật sự xúc động và tự hào về cha ông. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa cho thấy tầm nhìn chiến lược của ba anh em nhà Tây Sơn khi chọn nơi đây làm căn cứ dựng nghiệp".

Khuôn viên di tích quốc gia đặc biệt An Khê Trường thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước

ẢNH: TRẦN HIẾU

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hương, tưởng nhớ các vị anh hùng nhà Tây Sơn ẢNH: TRẦN HIẾU

Ngay từ buổi đầu tụ nghĩa ở Tây Sơn Thượng đạo, danh tiếng Tây Sơn Tam Kiệt đã quy tụ nhiều bậc kỳ tài. Nổi bật là "Tây Sơn thất hổ tướng" gồm: Võ Văn Dũng, Trần Quang Diệu, Võ Đình Tú, Nguyễn Văn Tuyết, Lý Văn Bưu, Lê Văn Hưng và Nguyễn Văn Lộc, là những danh tướng võ nghệ cao cường, trung nghĩa.

21 thiếu nữ dâng sản vật địa phương lên đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt ẢNH: TRẦN HIẾU

Sản vật địa phương được người dân chuẩn bị tươm tất để dâng lên đền thờ nhà Tây Sơn ẢNH: TRẦN HIẾU

Bên cạnh đó còn có "Tây Sơn Ngũ Phụng Thư" gồm: Bùi Thị Xuân, Bùi Thị Nhạn, Trần Thị Lan, Huỳnh Thị Cúc, Nguyễn Thị Dung, là những nữ tướng tài ba góp phần làm nên hào khí Tây Sơn. Đội ngũ "Lục kỳ sĩ" gồm Võ Xuân Hoài, Nguyễn Thung, Trương Mỹ Ngọc, La Xuân Kiều, Triệu Đình Tiệp, Cao Tắc Tựu cũng đóng vai trò quan trọng về văn mưu, trị quốc.

Đông đảo du khách tham gia trẩy hội ẢNH: TRẦN HIẾU

Thất hổ tướng, Ngũ Phụng Thư và Lục kỳ sĩ đã trở thành những "viên đá tảng" văn võ song toàn, góp công lớn giúp Tây Sơn Tam Kiệt xây dựng nền móng triều đại, với người đứng đầu là Hoàng đế Quang Trung, ghi dấu son rực rỡ trong dòng chảy lịch sử Việt Nam.