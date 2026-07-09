Lễ hội khinh khí cầu đầu tiên tại Đất Mũi có gì hấp dẫn?

Ngày 9.7, tại họp báo thường kỳ quý 2/2026, tỉnh Cà Mau công bố ngày hội Văn hóa di sản và lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I năm 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 28.8 đến 1.9, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) và một số địa điểm trên địa bàn tỉnh.

Lễ hội khai mạc vào tối 28.8. Trong những ngày tiếp theo, khinh khí cầu được trình diễn cùng nhiều hoạt động giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể.

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cà Mau, công bố ngày hội Văn hóa di sản và lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I năm 2026 ẢNH: G.B

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cà Mau, cho biết tỉnh sẽ mời các địa phương có di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận tham gia.

Theo kế hoạch, nhã nhạc cung đình Huế, quan họ Bắc Ninh, cồng chiêng Tây nguyên, đờn ca tài tử Nam bộ… sẽ được giới thiệu, trưng bày và biểu diễn. Việc đưa nhiều loại hình di sản về cùng một không gian được kỳ vọng tạo thêm trải nghiệm cho người dân và du khách khi đến Cà Mau dịp lễ Quốc khánh 2.9.

Ngày hội còn có không gian hội tụ tinh hoa di sản văn hóa phi vật thể; quảng bá di sản văn hóa phi vật thể nghề làm muối; hội chợ thương mại, ẩm thực, OCOP; chương trình khảo sát các điểm đến du lịch Cà Mau và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2026.

Dịp này, Cà Mau tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TP.HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL giai đoạn 2020 - 2025. Các địa phương đồng thời ký kết kế hoạch liên tịch về hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030.

Thông qua chuỗi hoạt động, Cà Mau hướng đến quảng bá điểm đến "Cà Mau - Điểm cuối cực Nam Tổ quốc", giới thiệu các giá trị văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng, tiềm năng đầu tư và môi trường kinh doanh của tỉnh.

Địa phương cũng đặt mục tiêu hình thành thêm sản phẩm du lịch, kích cầu thị trường và đưa ngày hội Văn hóa di sản, lễ hội Khinh khí cầu trở thành sự kiện văn hóa - du lịch thường niên, mở rộng sức hút tại khu vực ĐBSCL và cả nước.