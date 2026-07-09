Kể câu chuyện văn hóa xứ Quảng bằng lễ hội mùa hè

Khác với những mùa lễ hội trước thiên về vui chơi, giải trí, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 được xây dựng như một hành trình khám phá chiều sâu văn hóa xứ Quảng, lấy cảm xúc và trải nghiệm của du khách làm trung tâm. Điểm nhấn là chương trình khai mạc tối 23.7 tại Công viên Biển Đông sẽ được dàn dựng dưới hình thức nghệ thuật thực cảnh. Những làng chài ven biển, phiên chợ quê, làng nghề truyền thống cùng nhịp sống hiện đại của thành phố biển sẽ được tái hiện bằng âm nhạc, múa, hoạt cảnh và công nghệ trình diễn hiện đại, tạo nên câu chuyện nghệ thuật về vùng đất Đà Nẵng - Quảng Nam.

Nghề làm đèn lồng truyền thống Hội An và các trò chơi dân gian được giới thiệu tại lễ công bố Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 vào chiều 8.7 ẢNH: HOÀNG SƠN

Không gian văn hóa tiếp tục được mở rộng với Chợ quê ẩm thực, nơi giới thiệu đặc sản địa phương, nghề truyền thống và các giá trị văn hóa vùng miền; Cung đường tận hưởng biển với khoảng 500 cánh diều nghệ thuật cùng các sắp đặt từ tre, nứa, thuyền thúng, lưới cá, tái hiện ký ức làng biển giữa không gian ánh sáng về đêm.

Lần đầu tiên, lễ hội tổ chức Dạ tiệc ánh sáng biển đêm kết hợp ẩm thực dân dã xứ Quảng, âm nhạc và không gian biển hướng đến trải nghiệm thư giãn, gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh đó, chuỗi chương trình nghệ thuật vào các tối 24 và 25.7 sẽ giới thiệu nhiều sắc màu văn hóa địa phương, từ nghệ thuật truyền thống, các tiết mục của đồng bào Cơ Tu, Xê Đăng đến âm nhạc hiện đại, acoustic và DJ, tạo nên sự giao thoa giữa bản sắc truyền thống và hơi thở đương đại.

Không chỉ diễn ra trên sân khấu, tinh thần "chạm về nguyên bản" còn được thể hiện qua hàng loạt trải nghiệm gắn với thiên nhiên và đời sống bản địa như thiền tại chùa Linh Ứng, đón bình minh trên biển, khám phá bán đảo Sơn Trà, chợ cá Mân Thái hay các tour kết nối di sản Mỹ Sơn, Hội An, Ngọc Linh, Tăk Pổ… Theo Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, với chuỗi hoạt động trải dài từ bình minh đến đêm khuya, từ biển, núi đến không gian di sản, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 kỳ vọng mang đến cho du khách một mùa hè giàu cảm xúc, góp phần khẳng định Đà Nẵng là điểm đến của các lễ hội, sự kiện và trải nghiệm văn hóa đặc sắc của khu vực.