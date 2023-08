Lễ hội nghệ thuật hương vị tại Dinh Độc Lập

2023 là năm đầu tiên Taste of Saigon by artLIVE (Lễ hội nghệ thuật hương vị) được tổ chức. Lễ hội sẽ diễn ra vào ngày 6, 7, 8.10 tại Dinh Độc Lập, TP.HCM.

Phối cảnh một không gian trong lễ hội A.L.V

Theo ban tổ chức (artLIVE, nền tảng truyền thông đa phương tiện chuyên sâu về nghệ thuật, kiến trúc, ẩm thực, nghe nhìn), không như các sự kiện ẩm thực và nghệ thuật khác (thường tách biệt), Taste of Saigon by artLIVE sẽ là nơi hội tụ của sáng tạo, cởi mở, theo chủ đề năm đầu tiên là "Set the Vibes". Sự kiện hứa hẹn sẽ là một trong những hoạt động mới mẻ, thu hút dành cho giới trẻ TP.HCM khi cả ẩm thực và nghệ thuật được kết hợp trong không gian thoáng đãng có diện tích hơn 6.700 m2 ở Dinh Độc Lập.

Lễ hội sẽ bao gồm 3 hoạt động chính: triển lãm, cuộc thi và hoạt động cộng đồng. Trong đó, triển lãm gồm 55 gian hàng, trưng bày thương hiệu ẩm thực, nghệ thuật với sự tham dự của các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam có nền nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc như Mỹ, Pháp, Ý, Ấn Độ, Nhật Bản…

Trong những ngày diễn ra lễ hội, sẽ có hoạt động Draw your Dream - Vẽ giấc mơ em, một dự án phi lợi nhuận gắn với tất cả sự kiện sau này của artLIVE. Và artLIVE sẽ dành một phần doanh thu cho các dự án thúc đẩy, tác động xã hội, phát triển bền vững với đối tượng chính là thiếu nhi, giới trẻ. Hai gương mặt đại sứ của Draw your Dream - Vẽ giấc mơ em là Miss Peace Vietnam 2022 - Hoa hậu Ban Mai, biên tập viên kênh VTV9 và ca - nhạc sĩ VP BAVUONG.

Hoa hậu Ban Mai và ca - nhạc sĩ VP BAVUONG - đại sứ của Draw your Dream - Vẽ giấc mơ em A.L.V

Và hoạt động cuối cùng là artLIVE Championship 2023, với 2 cuộc thi chuyên nghiệp về pha chế cocktail artLIVE Mixology Championship (AMC) và làm bánh pizza artLIVE Pizza Championship (APC). Ban tổ chức cho biết, các món pha chế tại vòng thi này sẽ có những thử thách gắn với văn hóa, nghệ thuật, lịch sử Sài Gòn - TP.HCM và thế giới.

Taste of Saigon by artLIVE (Lễ hội nghệ thuật hương vị) mở cửa miễn phí (người tham dự không phải trả tiền vé vào cổng vào Dinh Độc Lập).