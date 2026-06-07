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Du lịch

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Đội Pháp gây choáng ngợp, đội Việt Nam chạm cảm xúc

Huy Đạt - Hoàng Sơn
07/06/2026 07:00 GMT+7

Màn so tài giữa đội pháo hoa Việt Nam và Pháp tại đêm 'Di sản' DIFF 2026 đã mang đến những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc, khiến hàng chục nghìn khán giả không ngừng reo hò bên sông Hàn.

Tối 6.6, đêm thi thứ 2 của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 với chủ đề Di sản đã mang đến cho hàng chục nghìn khán giả bên sông Hàn một đại tiệc ánh sáng và nghệ thuật mãn nhãn.

Là màn so tài giữa đương kim á quân Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam và tân binh giàu thành tích Lux Factory POK 2.0 đến từ Pháp, đêm thi đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bằng 2 phong cách trình diễn khác biệt nhưng cùng chung mục tiêu tôn vinh giá trị di sản.

Đội Pháp mở ra hành trình nghệ thuật với chủ đề "Heritage - Da Nang Shines" (Di sản - Đà Nẵng tỏa sáng), kể câu chuyện về những lớp trầm tích văn hóa giao thoa qua các thời kỳ lịch sử và vẻ đẹp của thành phố Đà Nẵng trên hành trình hội nhập quốc tế.

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Đội Pháp gây choáng ngợp, đội Việt Nam chạm cảm xúc- Ảnh 1.

Đội Pháp mở màn bằng những dải pháo hoa đa sắc, kể câu chuyện "Di sản - Đà Nẵng tỏa sáng" trên bầu trời sông Hàn

ẢNH: BTC

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Đội Pháp gây choáng ngợp, đội Việt Nam chạm cảm xúc- Ảnh 2.

Những hiệu ứng pháo hoa giàu chất điện ảnh của đội Pháp khiến khán giả liên tục trầm trồ

ẢNH: BTC

Bằng ngôn ngữ pháo hoa giàu chất điện ảnh, đội Pháp biến bầu trời thành phố Đà Nẵng thành sân khấu ánh sáng đầy mê hoặc. Những dải pháo đuôi titan đa sắc, hiệu ứng lá rơi mềm mại cùng thác nước kim tuyến trải dài trên không trung tạo nên những lớp hình ảnh chồng xếp như các tầng văn hóa nối tiếp nhau qua thời gian.

Cao trào của màn trình diễn là những chùm pháo vàng kim đồng loạt bung nở, thắp sáng toàn bộ sông Hàn, như lời tôn vinh vẻ đẹp di sản và sức sống của thành phố biển.

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Đội Pháp gây choáng ngợp, đội Việt Nam chạm cảm xúc- Ảnh 3.
Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Đội Pháp gây choáng ngợp, đội Việt Nam chạm cảm xúc- Ảnh 4.
Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Đội Pháp gây choáng ngợp, đội Việt Nam chạm cảm xúc- Ảnh 5.

Tân binh đến từ Pháp mang đến màn trình diễn nhiều lớp hình ảnh như những trầm tích văn hóa và dải pháo đuôi titan đa sắc tạo nên màn trình diễn mãn nhãn bên sông Hàn

ẢNH: BTC

Trong khi đó, Z121 Vina Pyrotech tiếp tục khẳng định đẳng cấp của đương kim á quân DIFF khi mang đến màn trình diễn đậm đà bản sắc Việt Nam. Những hiệu ứng pháo hoa hiện đại được kết hợp khéo léo với các giá trị văn hóa truyền thống, tạo nên câu chuyện di sản gần gũi nhưng đầy cảm xúc.

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Đội Pháp gây choáng ngợp, đội Việt Nam chạm cảm xúc- Ảnh 6.

Đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam 2) mang đến màn trình diễn đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam khiến bầu trời Đà Nẵng bừng sáng giàu cảm xúc

ẢNH: BTC

Điểm nhấn đặc biệt của đội Việt Nam là màn tái hiện hình ảnh cây cọ - biểu tượng vùng Đất Tổ Phú Thọ bằng công nghệ pháo hoa hiện đại. Bầu trời thành phố Đà Nẵng như bùng nổ cảm xúc khi những chùm pháo rực sáng hòa cùng giai điệu ca khúc "Nối vòng tay lớn", nhận được những tràng pháo tay và tiếng hát hòa theo không ngớt từ khán giả.

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Đội Pháp gây choáng ngợp, đội Việt Nam chạm cảm xúc- Ảnh 7.

Hàng chục nghìn khán giả còn vỡ òa khi biểu tượng cây cọ Đất Tổ Phú Thọ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Đà Nẵng

ẢNH: BTC

"Quá đẳng cấp! Đội Z121 Việt Nam không chỉ trình diễn pháo hoa mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc bằng nghệ thuật ánh sáng. Năm ngoái tôi rất ấn tượng với phần thi của đội và đó là lý do gia đình tôi quay trở lại DIFF năm nay", anh Đặng Thanh Toàn, du khách đến từ tỉnh Quảng Trị, chia sẻ.

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Đội Pháp gây choáng ngợp, đội Việt Nam chạm cảm xúc- Ảnh 8.
Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Đội Pháp gây choáng ngợp, đội Việt Nam chạm cảm xúc- Ảnh 9.
Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Đội Pháp gây choáng ngợp, đội Việt Nam chạm cảm xúc- Ảnh 10.
Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Đội Pháp gây choáng ngợp, đội Việt Nam chạm cảm xúc- Ảnh 11.

Đội Việt Nam khẳng định đẳng cấp đương kim á quân bằng những hiệu ứng pháo hoa ấn tượng. Đặc biệt, khoảnh khắc cao trào khi pháo hoa đồng loạt bùng nổ trên nền ca khúc "Nối vòng tay lớn"

ẢNH: BTC

Không chỉ có pháo hoa, đêm thi thứ hai còn là một đại nhạc hội bên sông Hàn với sự tham gia của các nghệ sĩ Đông Hùng, Thùy Dung, Hồng Minh, Kiều Oanh, Nhật Mai, Ny Ny Nguyễn...

Tiết mục mở màn "Thần Nam Hải" do ca sĩ Đông Hùng cùng vũ đoàn biểu diễn mang đậm hơi thở biển cả, tái hiện đời sống tinh thần của cư dân miền duyên hải miền Trung. Tiếp đó, các tiết mục như "Hymne à l'amour", "Chiều Hội An", "Vũ nữ Apsara bên sông Hàn" hay "Bay qua miền di sản" tiếp tục dẫn dắt khán giả khám phá vẻ đẹp văn hóa của Việt Nam, miền Trung và nước Pháp.

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Đội Pháp gây choáng ngợp, đội Việt Nam chạm cảm xúc- Ảnh 12.

Ca sĩ Đông Hùng mở màn đêm thi Di sản bằng tiết mục "Thần Nam Hải" đầy hào hùng bên sông Hàn

ẢNH: BTC

Sau thành công của đêm khai mạc, sức hút của DIFF 2026 tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, đưa Đà Nẵng trở thành một trong những điểm đến nổi bật của mùa hè châu Á.

Năm nay, DIFF lần đầu tiên ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua ứng dụng Sun Paradise Land, cho phép du khách tạo tem thư phong cách hoài cổ hoặc thiết kế bưu thiếp điện tử từ những khoảnh khắc bên pháo hoa. Trải nghiệm mới này góp phần kéo dài cảm xúc sau mỗi đêm diễn và lưu giữ những kỷ niệm riêng của mùa DIFF 2026.

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Đội Pháp gây choáng ngợp, đội Việt Nam chạm cảm xúc- Ảnh 13.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (ở giữa) trao kỷ niệm chương, hoa cho 2 đội pháo hoa Việt Nam 2 và Pháp

ẢNH: BTC

Theo lịch trình, các đêm thi tiếp theo sẽ diễn ra vào tối thứ bảy hằng tuần. Ngày 13.6 là màn tranh tài giữa Nhật Bản và Ý với chủ đề "Văn hóa"; ngày 20.6 là cuộc so tài giữa Đức và Ma Cao (Trung Quốc) với chủ đề "Sáng tạo"; ngày 27.6 là đêm thi của Australia và Bồ Đào Nha với chủ đề "Tầm nhìn". Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 11.7.

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