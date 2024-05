Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 tăng hơn 32.000 chỗ ngồi

Ngày 15.5, thông tin từ Sở VH-TT TP.Đà Nẵng, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2024 có chủ đề Made in unity - Kết nối toàn cầu - Rạng rỡ năm châu (diễn ra từ ngày 8.6 đến hết ngày 13.7) có quy mô khán đài dự kiến là 50.870 chỗ/5 đêm, tăng 32.410 chỗ so với năm 2023.

Đặc biệt, tại DIFF 2024, ban tổ chức dự kiến sẽ bổ sung hạng mục biểu diễn pháo hoa trên Jetski tại sông Hàn trong đêm khai mạc để tăng tính hấp dẫn và mới lạ cho chương trình.

Các hạng mục công trình, hệ thống sân khấu, ánh sáng, âm thanh đang được gấp rút hoàn thiện và sẽ hoàn tất trước ngày 30.5.

Hiện nay, Sun Group đang phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng hoàn thành công tác sửa chữa kho pháo, dự kiến phối hợp cùng Công an TP cùng thực hiện kiểm tra an toàn PCCC, hoàn chỉnh công tác bảo đảm an toàn tại khu vực kho chứa pháo trước ngày 15.5, tại bãi bắn trước ngày 27.5.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024 có nhiều điểm mới so với mùa trước HOÀNG SƠN

Tại DIFF 2024, ngoài khu vực sân khấu chính, dự kiến sẽ có 4 cụm âm thanh dọc các tuyến đường. Cụ thể, cụm 1 đối diện giao lộ đường Đống Đa - Bạch Đằng - 3 tháng 2; cụm 2, khu vực cầu chữ T, đường Bạch Đằng (đối diện Bảo tàng Đà Nẵng mới); cụm 3, khu vực từ khán đài B1 đến cầu sông Hàn (đường Trần Hưng Đạo); cụm 4, khu vực từ Olalani đến khán đài B2.

Trong mỗi đêm trình diễn pháo hoa, ban tổ chức sẽ có chương trình nghệ thuật đặc sắc; ngoài ra, còn có 40 hoạt động nghệ thuật đồng hành.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ khai mạc vào tối 8.6 với chủ đề Made of Unique Culture - Tinh hoa văn hóa với màn trình diễn của 2 đội: Việt Nam, Pháp.

Ban tổ chức sẽ thêm hơn 6.000 chỗ ngồi vào mỗi đêm trình diễn pháo hoa HOÀNG SƠN

Đêm thứ 2 (ngày 15.6) có chủ đề Made of Natural Wisdom - Tuyệt tác thiên nhiên với màn trình diễn của đội Italia và Mỹ.

Đêm thứ 3 (ngày 22.6) có chủ đề Made of Love Inspiration - Tình yêu diệu kỳ với màn trình diễn của đội Đức và Ba Lan.

Đêm thứ 4 (ngày 29.6) có chủ đề Made of Fairy Tales - Thế giới thần tiên với màn trình diễn của đội Trung Quốc và Phần Lan.

Đêm chung kết vào ngày 13.7 có chủ đề Made of Young Generation - Nhịp đập tương lai với phần trình diễn của 2 đội xuất sắc nhất trong số 8 đội pháo hoa tham dự DIFF 2024.