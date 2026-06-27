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Văn hóa

Lễ hội trái cây Long Khánh: Sầu riêng, mít 'chiếm sóng'

Trung Nguyên
Trung Nguyên
Lễ hội mùa trái cây Long Khánh là dịp để người dân giới thiệu những mặt hàng nông sản tại địa phương, từ đó mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch.

Ngày 26.6, tại công viên Bia Chiến Thắng (phường Long Khánh, TP.Đồng Nai), lễ hội mùa trái cây Long Khánh diễn ra trong không khí sôi nổi, nhộn nhịp. Hoạt động này nhằm chào mừng 1 năm thành lập phường Long Khánh (1.7.2025 - 1.7.2026) Đây là sự kiện văn hóa, thương mại và du lịch đặc sắc nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất Long Khánh, tôn vinh thành quả lao động của nhà vườn.

Có gì ở lễ hội mùa trái cây Long Khánh?

Cổng chào lễ hội mùa trái cây Long Khánh được thiết kế hoành tráng, thu hút người dân địa phương lẫn khách du lịch

Ảnh: Trung Nguyên

Lễ hội năm nay quy tụ nhiều gian hàng với đa dạng mặt hàng, từ các loại trái cây đặc sản nổi tiếng như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, mít, bưởi, xoài... đến các sản phẩm OCOP, nông sản chế biến, đồ thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm phục vụ du lịch, tạo nên sức hút đối với mọi người

Ảnh: Trung Nguyên

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trưng bày giới thiệu sản phẩm

Ảnh: Trung Nguyên

Ngoài các loại trái cây, lễ hội còn mang đến những mặt hàng được chế biến thành thực phẩm. Lễ hội này cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia kết nối, giới thiệu các sản phẩm của mình đến với mọi người

Ảnh: Trung Nguyên

Các loại trái cây được trưng bày bắt mắt tại lễ hội, nhờ vậy mà thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Theo tiết lộ, chương trình chính lễ hội mùa trái cây Long Khánh năm 2026 dự kiến diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 1.7.2026

Ảnh: Trung Nguyên

Ngoài hoạt động trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trái cây, lễ hội còn có nhiều chương trình hấp dẫn như hội thảo Ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi chủ đề Long Khánh trong em; liên hoan văn nghệ thiếu nhi Những nốt nhạc hồng…

Ảnh: Trung Nguyên

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