Lễ hội trái cây Long Khánh: Sầu riêng, mít 'chiếm sóng'

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Lễ hội mùa trái cây Long Khánh là dịp để người dân giới thiệu những mặt hàng nông sản tại địa phương, từ đó mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch.
Ngày 26.6, tại công viên Bia Chiến Thắng (phường Long Khánh, TP.Đồng Nai), lễ hội mùa trái cây Long Khánh diễn ra trong không khí sôi nổi, nhộn nhịp. Hoạt động này nhằm chào mừng 1 năm thành lập phường Long Khánh (1.7.2025 - 1.7.2026) Đây là sự kiện văn hóa, thương mại và du lịch đặc sắc nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất Long Khánh, tôn vinh thành quả lao động của nhà vườn.
Có gì ở lễ hội mùa trái cây Long Khánh?
Các loại trái cây được trưng bày bắt mắt tại lễ hội, nhờ vậy mà thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Theo tiết lộ, chương trình chính lễ hội mùa trái cây Long Khánh năm 2026 dự kiến diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 1.7.2026
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