Lễ hội trái cây Long Khánh: Sầu riêng, mít 'chiếm sóng'

Ngoài các loại trái cây, lễ hội còn mang đến những mặt hàng được chế biến thành thực phẩm. Lễ hội này cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia kết nối, giới thiệu các sản phẩm của mình đến với mọi người