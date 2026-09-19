Lễ khai mạc ASIAD 20 hứa hẹn ấn tượng: 16 giờ hôm nay, trực tiếp trên VTV6

Lễ khai mạc ASIAD 20 diễn ra từ 16 - 18 giờ (giờ VN) ngày 19.9 tại SVĐ Paloma Mizuho, TP.Nagoya, Nhật Bản. Sự kiện được phát trực tiếp trên VTV6, FPT Play, TV360...

Chủ đề của chương trình là "Nhịp đập hòa quyện", nằm trong ý tưởng tổng thể "Nhịp tim Aichi-Nagoya" được BTC lựa chọn cho cả lễ khai mạc và bế mạc.

Lá cờ Việt Nam tung bay tại ASIAD 20 ẢNH: BÙI LƯỢNG

Thông điệp mà nước chủ nhà muốn gửi tới ASIAD 20: Thể thao là điểm gặp gỡ của các nền văn hóa khác nhau và đưa con người xích lại gần nhau. Mỗi VĐV đến từ một quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau nhưng đều có chung niềm đam mê thể thao và cùng hướng tới tinh thần đoàn kết. Vì thế, thay vì chỉ tập trung vào những màn trình diễn công nghệ hay hiệu ứng thị giác, chương trình khai mạc hướng nhiều hơn đến con người - những VĐV, những lá cờ và những chuyển động tạo nên một "nhịp đập" chung trên SVĐ Paloma Mizuho.

Một trong những điểm đáng chú ý của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật được tổ chức trước nghi lễ chính thức. Chương trình có sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống đặc trưng của xứ sở hoa anh đào và âm thanh, ánh sáng kỹ thuật số hiện đại, tạo nên một bữa tiệc thị giác ấn tượng. Tại đây sẽ có sự xuất hiện của INI - nhóm nhạc nam nổi tiếng của Nhật Bản, cùng đoàn nghệ thuật truyền thống Shigo District Bo-no-Te Preservation Society. Ngoài ra, nước chủ nhà Nhật Bản còn tận dụng thế mạnh công nghệ khi đưa robot vào các tiết mục nghệ thuật và phối hợp vận hành sự kiện, mang lại một không gian trình diễn đậm chất tương lai. Sự kết hợp này phần nào cho thấy cách Aichi-Nagoya muốn giới thiệu hình ảnh của mình với khách quốc tế: một vùng đất vừa có đời sống văn hóa truyền thống lâu đời, vừa năng động và hiện đại.

Tiết mục cuối của buổi lễ chính là nghi thức thắp đuốc độc đáo. Khoảnh khắc thắp sáng đài đuốc đại hội được thiết kế công phu và đầy cảm xúc, đánh dấu sự khởi đầu chính thức cho chuỗi ngày tranh tài sôi động của hơn 45 đoàn thể thao châu Á tại Aichi-Nagoya.

ASIAD 20 là lần thứ 3 Nhật Bản đăng cai, sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994. Đây là lần đầu tiên sau 32 năm quốc gia này trở lại vai trò nước chủ nhà của ASIAD. Đại hội tại Aichi-Nagoya quy tụ các VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn thể thao, 71 phân môn với 469 nội dung. Đoàn thể thao VN tham dự ASIAD 20 với 498 thành viên, trong đó có 348 VĐV tranh tài ở 33 môn và phân môn thể thao.

Phát biểu tại lễ thượng cờ hôm qua 18.9, trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục TDTT VN, nhấn mạnh: "Dù biết đấu trường quốc tế luôn khắc nghiệt và đoàn chúng ta còn nhiều điều phải học hỏi, nhưng xin khẳng định với người hâm mộ cả nước: Đoàn thể thao VN sẽ nỗ lực cao nhất để mỗi VĐV có thể ra sân với hơn 100% sức lực, thi đấu bằng sự trung thực và tinh thần cao thượng của người VN. Đoàn rất mong người hâm mộ cả nước sẽ luôn đồng hành và tiếp thêm sức mạnh cho các VĐV, HLV trong suốt thời gian tranh tài tại ASIAD 20".