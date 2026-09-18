Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam hôm nay: Sớm vào tứ kết, tranh nhất bảng với Hàn Quốc

Dấu ấn chủ công 18 tuổi

Chủ công Phạm Quỳnh Hương (18 tuổi) trong lần đầu khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ VN tham dự ASIAD đã để lại dấu ấn đặc biệt.

Phạm Quỳnh Hương thi đấu nổi bật trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ VN tại ASIAD 20 Ảnh: Độc Lập

Ở trận ra quân trước Qatar, Quỳnh Hương xuất phát từ đầu, thi đấu gần như trọn vẹn cả trận. Đáp lại kỳ vọng từ ban huấn luyện, cô ghi tổng cộng 15 điểm, là người ghi nhiều điểm nhất cho đội nữ VN ở trận đấu này. Đến lượt trận thứ hai chạm trán đội Hồng Kông vào hôm qua, Quỳnh Hương tiếp tục được trao cơ hội. "Tài không đợi tuổi", tay đập đến từ CLB Binh chủng Thông tin lại tỏa sáng, ghi tổng cộng 14 điểm, tiếp tục là tay ghi điểm số 1 của đội nữ VN. Màn thể hiện ấn tượng của Hương góp phần vào thành tích toàn thắng với tỷ số 3-0 trước Qatar, Hồng Kông; qua đó giúp đội tuyển bóng chuyền nữ VN sớm giành vé vào vòng tứ kết.

Bên cạnh Phạm Quỳnh Hương, các trụ cột Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang cũng phát huy được tài năng và bản lĩnh. Thanh Thúy xứng danh thủ lĩnh khi chơi ở vị trí đối chuyền, ghi những điểm số quan trọng, tiếp thêm động lực và sự tự tin cho đồng đội. Ở 2 trận vừa qua, tay đập 29 tuổi được ban huấn luyện tung ra sân từ đầu, sau đó ra nghỉ ngơi dưỡng sức nhằm chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng. Phụ công Bích Thủy cũng phát huy hiệu quả với những pha đánh nhanh, đồng thời hỗ trợ phòng ngự ở các tình huống bám chắn sắc bén. Chuyền hai Kim Thoa có khả năng kết nối ăn ý với đồng đội giúp đội nữ VN triển khai tấn công đa dạng. Libero Khánh Đang có nhiều pha cứu thua ngoạn mục, mở ra cơ hội phản công cho VN.

Quyết tâm đòi nợ Hàn Quốc

Đều giành chiến thắng sau 2 lượt trận, đội tuyển bóng chuyền nữ VN và Hàn Quốc sớm giành quyền vào tứ kết. Hai đội sẽ chạm trán nhau lúc 14 giờ hôm nay (18.9) để tranh ngôi nhất, nhì bảng D. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết đây không phải là trận thủ tục bởi lẽ đội giành chiến thắng trong trận này sẽ né được đối thủ cực mạnh ở vòng tứ kết là đội tuyển Trung Quốc, từ đó sáng cửa vào bán kết.

Vì lẽ đó đội tuyển bóng chuyền nữ VN sẽ dốc toàn lực cho trận đấu với Hàn Quốc. Người hâm mộ bóng chuyền nữ VN chưa quên chiến thắng lịch sử 3-2 của đội nữ VN trước Hàn Quốc ở ASIAD 19 năm 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Nhờ chiến thắng đó, Thanh Thúy cùng các đồng đội lần đầu giành quyền vào bán kết ASIAD. Tuy nhiên ở 2 lần chạm trán gần nhất trong năm nay, đội nữ VN đã để thua Hàn Quốc. Vì thế toàn đội càng thêm quyết tâm đòi nợ trước đối thủ này.

Xét về lực lượng, đội nữ VN bị đánh giá thấp hơn đối thủ do một số trụ cột không thể tham dự ASIAD lần này. Tuy nhiên trong tay HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn còn những nhân tố sẵn sàng bùng nổ như Thanh Thúy, Bích Thủy, Khánh Đang, Kim Thoa. Ngoài ra bộ đôi tuyển thủ trẻ Quỳnh Hương, Ánh Thảo đang trên đà thăng tiến, sẵn sàng "bùng cháy" khi chạm trán Hàn Quốc.



