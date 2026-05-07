Lê Khánh trải lòng về nghề, hé lộ hôn nhân bên chồng là đồng nghiệp

Gần đây, diễn viên Lê Khánh góp mặt trong nhiều dự án phim như Chị dâu, Cục vàng của ngoại, Đại tiệc trăng máu 8… gây ấn tượng bởi sự duyên dáng, hài hước. Để có được sự tin tưởng đó là cả quá trình nỗ lực của nữ diễn viên 8X. Cô nói khi nhận bất kỳ lời mời nào, dù vai lớn hay nhỏ, bản thân đều tâm niệm phải làm hết sức trong khả năng của mình. Lê Khánh lý giải: “Bởi vì khi có dịp nhìn lại những vai diễn, mình sẽ không bao giờ nói: Thời gian quay lại tôi sẽ làm tốt hơn”.

Lê Khánh chia sẻ ở sân khấu, cô tiếp xúc trực tiếp với khán giả, không được lơ là bất kỳ giây phút nào. Nếu không tập trung, người xem dễ dàng nhận ra mình mắc lỗi và khi sai, phải chờ đến suất sau mới có thể làm lại. Còn với điện ảnh, nếu cảnh quay đó không tốt bạn đã có thể xin đạo diễn cho "sửa sai". Đó là sự khác biệt ở hai môi trường làm việc, đòi hỏi vợ Tuấn Khải phải rạch ròi khi hoạt động song song. “Người diễn viên phải biết đâu là lĩnh vực mình đang tham gia và phải biết tiết chế những thói quen”, cô chia sẻ về trải nghiệm của mình.

Một kỷ niệm khó quên trong hành trình làm nghề của Lê Khánh là khi đang diễn, khói phà ra hai bên cánh gà. Với ý thức đang là diễn viên, cô tự nhắc bản thân phải bình tĩnh vì nếu hoảng sợ, khán giả sẽ lo lắng nhiều hơn. Sao nữ 8X nhớ lại: “Do đó tôi cứ cố gắng diễn nhưng khán giả thì bỏ chạy. Cuối cùng, anh hậu đài mới thông báo khán giả bình tĩnh, sự cố đã khắc phục. Khi trở vào hậu trường, tôi mới biết sợ là gì”.

Nỗi sợ của diễn viên Lê Khánh

Lê Khánh kể ngày đầu diễn xuất, khi đứng trước khán giả, cô “cứng người” đến mức bạn diễn phải động viên. Trong khi đó, nhiều người xem phải thốt lên rằng “sao mà đơ vậy” khiến nữ nghệ sĩ từng nghĩ mình không phù hợp với nghề. Nhưng nhờ được trao cơ hội, cô dần vượt qua nỗi sợ, tự tin hơn khi đứng trước mọi người. “Sợ đám đông mà làm diễn viên là một mâu thuẫn lớn trong nghề. Tôi cũng không nghĩ vì sao mình có thể làm công việc này được”, cô trải lòng.

Sau mỗi vai diễn, Lê Khánh chọn cách “xả vai” để cân bằng cảm xúc, trở về với cuộc sống đời thường. Phía sau ánh đèn sân khấu, nữ diễn viên tự nhận mình là người ít nói, nhút nhát. Sao phim Chị dâu bày tỏ: “Chồng nói tôi rất nhạt nhòa, chỉ có Lê Khánh mới sinh động”.

Nhắc đến người bạn đời, Lê Khánh không khỏi tự hào. Tuấn Khải không chỉ là chồng mà còn là người đồng nghiệp, hậu phương giúp cô vững vàng hơn khi làm nghề. Nhìn lại cuộc sống của mình, sao nữ 8X thấy may mắn khi bên cạnh có gia đình, đặc biệt là chồng. “Anh ấy là người tâm lý, giúp tôi cân bằng rất nhiều. Trong công việc, tôi làm cho khán giả thân thương bật cười, còn trong cuộc sống, chồng làm tôi bật cười nhiều hơn”.

Mới đây, Lê Khánh gây chú ý khi góp mặt trong Phụ nữ làm film của Mai Thanh Hà. Tại đây cả hai có những phút trải lòng về hành trình làm nghề, đặc biệt là dự án Đại tiệc trăng máu mà cô vừa tham gia. Không đi theo lối kể chuyện giải trí đơn thuần, chương trình tập trung vào trải nghiệm thật, va chạm thật và góc nhìn cá nhân của người làm nghề. Mỗi khách mời góp phần tạo nên một bức tranh đa chiều về điện ảnh Việt từ phía sau hậu trường.

Theo tiết lộ của nhà sản xuất, sau 7 tập phát sóng, chương trình đạt hơn 4,5 triệu lượt xem trên các nền tảng. “Trải qua 3 mùa, tôi nhận ra khán giả của chương trình không đến chỉ để giải trí. Họ xem để học, để hiểu và để soi chiếu lại con đường nghề nghiệp của chính mình, hoặc chuẩn bị cho những bước đi trong tương lai”, nhà sản xuất Mai Thanh Hà chia sẻ.