Lễ Thất tịch: Cách tìm sao Ngưu Lang, sao Chức Nữ tối nay mùng 7 tháng 7

Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch còn gắn với chuyện tình đầy xúc động của Ngưu Lang và Chức Nữ. Nhiều người tin rằng hai người yêu nhau nếu cùng ngắm sao Ngưu Lang, Chức Nữ đêm mùng 7 tháng 7 sẽ mãi mãi bên nhau.

Muốn tìm sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ, hãy tìm tam giác mùa hè nổi tiếng ẢNH: HHT TRAN

Trên thực tế, sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ trên bầu trời là những ngôi sao nào và làm thế nào để xác định được chúng trên bầu trời đêm nay?

Về mặt khoa học, sao Ngưu Lang hay Altair là sao thuộc chòm Thiên Ưng. Sao Chức Nữ hay Vega thuộc chòm sao Thiên Cầm. Tổ hợp 2 ngôi sao này cùng với Deneb hay sao Thiên Tân thuộc chòm Thiên Nga, tạo nên tam giác mùa hè nổi tiếng.

Tam giác mùa hè tỏa sáng suốt những tháng mùa hè cho đến đầu mùa thu. Những ngôi sao này tạo thành một tam giác vuông với đỉnh góc vuông là sao Chức Nữ, đỉnh thuộc góc nhọn bé nhất là sao Ngưu Lang và đỉnh còn lại là sao Thiên Tân.

Cách ngắm được sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ

Câu trả lời là hãy tìm tam giác mùa hè. EarthSky hướng dẫn khi màn đêm buông xuống thời điểm này, hãy nhìn về phía đông để tìm ngôi sao trắng xanh lấp lánh. Đó sẽ là sao Chức Nữ, "trị vì" trên đỉnh của tam giác mùa hè nổi tiếng.

Mô phỏng sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ trên bầu trời TP.HCM lúc 19 giờ 11 phút tối nay 29.8 ẢNH: STELLARIUM/CAO AN BIÊN

Sao Chức Nữ cũng là ngôi sao sáng nhất trong 3 ngôi sao của tam giác mùa hè, tất cả đều đủ sáng để có thể nhìn thấy từ nhiều thành phố ô nhiễm ánh sáng. Nhìn về phía dưới bên phải của sao Chức Nữ để xác định ngôi sao sáng thứ hai của tam giác mùa hè. Đó là sao Ngưu Lang, ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Ưng.

Nhìn về phía dưới bên trái của sao Chức Nữ để tìm một ngôi sao sáng khác là Thiên Tân, ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Nga và là ngôi sao sáng thứ ba trong tam giác mùa hè.

Nếu bạn đủ may mắn được ở dưới bầu trời đầy sao tối tăm vào một đêm không trăng, bạn sẽ thấy dòng sông sao lớn đi qua giữa sao Chức Nữ và sao Ngưu Lang của tam giác mùa hè. Tất nhiên, dòng sông trên bầu trời này là một góc nhìn vào thiên hà Milky Way của chúng ta. Tháng 8 và 9 này, chúng ta sẽ có tầm nhìn tốt về phía trung tâm thiên hà.