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Lê Thu khiến Lê Minh Thuấn nhận 'quả đắng' sau 'Nợ đời vay trả'
Video Giải trí

Lê Thu khiến Lê Minh Thuấn nhận 'quả đắng' sau 'Nợ đời vay trả'

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Không còn là người phụ nữ cam chịu bị dồn đến đường cùng, cô Tư Kim Ngân (Lê Thu) bất ngờ 'đổi vai' với dượng Tư Vũ Phương (Lê Minh Thuấn), trực tiếp tái hiện cảnh nhấn nước từng gây ám ảnh trong Nợ đời vay trả.

Sau khi Nợ đời vay trả khép lại, Lê ThuLê Minh Thuấn khiến khán giả thích thú khi cùng tái hiện một trong những phân cảnh ám ảnh nhất của bộ phim theo cách hoàn toàn khác. Nữ diễn viên diễn lại cảnh nhấn nước từng dẫn đến cái chết đau thương của nhân vật Kim Ngân, nhưng lúc này Lê Minh Thuấn lại trở thành người "chịu trận".

Dượng Tư Lê Minh Thuấn nhận cái giá đắt sau màn trả đũa của Lê Thu - Ảnh 1.

Lê Thu và Lê Minh Thuấn đổi vai, tái hiện lại cảnh nhấn nước từng dẫn đến cái chết đau thương của nhân vật Kim Ngân trong phim Nợ đời vay trả

ẢNH: D.T

Màn hoán đổi vai trò không chỉ mang đến bầu không khí vui vẻ trên sóng On Trending mà còn cho thấy sự ăn ý giữa hai diễn viên sau nhiều tháng đồng hành trên phim trường. Dù chỉ là màn tái hiện mang tính giải trí, phân cảnh này vẫn gợi nhớ những diễn biến đầy kịch tính từng khiến khán giả phẫn nộ với dượng Tư và xót xa cho số phận cô Tư Kim Ngân.

Bên cạnh đó, Lê Thu cũng có những chia sẻ về hành trình theo đuổi nghệ thuật nhiều thử thách, dù từng giành ngôi quán quân Gương mặt điện ảnh 2023 Én Bạc Nghệ sĩ 2024. Nữ diễn viên cho biết những danh hiệu là động lực để cô tiếp tục nỗ lực, song con đường làm nghề vẫn đòi hỏi sự kiên trì, không ngừng học hỏi và chờ đợi những cơ hội phù hợp để khẳng định bản thân.

Để lắng nghe chia sẻ của dàn diễn viên Nợ đời vay trả, mời quý khán giả đón xem chương trình On Trending trên Thanh Niên Online, fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHayTV.

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