Lê Thu khiến Lê Minh Thuấn nhận 'quả đắng' sau 'Nợ đời vay trả'

Sau khi Nợ đời vay trả khép lại, Lê Thu và Lê Minh Thuấn khiến khán giả thích thú khi cùng tái hiện một trong những phân cảnh ám ảnh nhất của bộ phim theo cách hoàn toàn khác. Nữ diễn viên diễn lại cảnh nhấn nước từng dẫn đến cái chết đau thương của nhân vật Kim Ngân, nhưng lúc này Lê Minh Thuấn lại trở thành người "chịu trận".

Lê Thu và Lê Minh Thuấn đổi vai, tái hiện lại cảnh nhấn nước từng dẫn đến cái chết đau thương của nhân vật Kim Ngân trong phim Nợ đời vay trả ẢNH: D.T

Màn hoán đổi vai trò không chỉ mang đến bầu không khí vui vẻ trên sóng On Trending mà còn cho thấy sự ăn ý giữa hai diễn viên sau nhiều tháng đồng hành trên phim trường. Dù chỉ là màn tái hiện mang tính giải trí, phân cảnh này vẫn gợi nhớ những diễn biến đầy kịch tính từng khiến khán giả phẫn nộ với dượng Tư và xót xa cho số phận cô Tư Kim Ngân.

Bên cạnh đó, Lê Thu cũng có những chia sẻ về hành trình theo đuổi nghệ thuật nhiều thử thách, dù từng giành ngôi quán quân Gương mặt điện ảnh 2023 và Én Bạc Nghệ sĩ 2024. Nữ diễn viên cho biết những danh hiệu là động lực để cô tiếp tục nỗ lực, song con đường làm nghề vẫn đòi hỏi sự kiên trì, không ngừng học hỏi và chờ đợi những cơ hội phù hợp để khẳng định bản thân.

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