Thế giới

Lễ trao giải Oscar sẽ phát sóng miễn phí trên YouTube

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
18/12/2025 20:50 GMT+7

Lễ trao giải Oscar sẽ không còn phát sóng trên Đài ABC của Mỹ, thay vào đó phát trực tuyến miễn phí trên YouTube từ năm 2029.

Hãng AP đưa tin bắt đầu từ năm 2029, YouTube sẽ nắm giữ bản quyền phát sóng lễ Oscar đến năm 2033. Theo thỏa thuận mới, YouTube sẽ là nền tảng chính thức cho mọi sự kiện liên quan Oscar gồm sự kiện thảm đỏ, nội dung hậu trường, lễ trao giải Governors Awards (Giải thưởng Thống đốc) và thông báo đề cử Oscar.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) đã ký thỏa thuận trao quyền phát sóng độc quyền toàn cầu cho YouTube, bắt đầu từ năm 2029, với lễ trao giải lần thứ 101.

Lễ trao giải Oscar sẽ phát sóng miễn phí trên YouTube- Ảnh 1.

Từ năm 2029, lễ trao giải Oscar sẽ được phát sóng miễn phí trên YouTube

ẢNH: REUTERS

Đài ABC vốn là đơn vị đồng hành phát sóng lễ Oscar trong nhiều thập niên, sẽ nắm bản quyền phát sóng đến hết năm 2028, tại buổi trao giải lần thứ 100.

“Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác toàn cầu đa phương với YouTube để trở thành ngôi nhà tương lai của lễ trao giải Oscar và các chương trình của Viện Hàn lâm quanh năm”, Giám đốc điều hành Bill Kramer và Chủ tịch Lynette Howell Taylor của AMPAS ra tuyên bố chung.

Hai lãnh đạo cho biết YouTube giúp Oscar tận dụng các tính năng như phụ đề, nhiều kênh âm thanh đa ngôn ngữ, qua đó phục vụ tốt hơn cho cộng đồng điện ảnh toàn cầu đang ngày càng đa dạng.

Phía YouTube cũng xem đây là cột mốc mang ý nghĩa văn hóa. Tổng giám đốc YouTube Neal Mohan cho rằng Oscar không chỉ là một lễ trao giải, mà còn là biểu tượng tôn vinh nghệ thuật kể chuyện và sáng tạo điện ảnh.

Hiện mức phí cho thương vụ “chuyển nhà” cho Oscar không được tiết lộ.

Trong thông cáo, Đài ABC bày tỏ sự tự hào là kênh truyền hình phát sóng lễ trao giải Oscar trong hơn nửa thế kỷ qua. “Chúng tôi trông đợi vào 3 chương trình phát sóng tiếp theo, bao gồm cả lễ kỷ niệm 100 năm của chương trình vào năm 2028”, tuyên bố của ABC có đoạn.

