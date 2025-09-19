Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

'Lên đời' cho con giun biển

Quang Thuần
Quang Thuần
19/09/2025 18:36 GMT+7

Chiều 19.9, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3 tại Nha Trang đã ký kết chuyển giao công nghệ nuôi giun biển cho Công ty CP Giống Thủy sản Kim Hoàng Quảng Nam để tạo nguồn thức ăn cho tôm.

'Lên đời' cho con giun biển - Ảnh 1.

Buổi ký kết hợp tác giữa Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3 và Công ty Kim Hoàng Quảng Nam

ẢNH: T.L

Theo thỏa thuận giữa Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3 và Công ty Kim Hoàng Quảng Nam, Viện sẽ chuyển giao toàn bộ quy trình kỹ thuật sản xuất giống dời và nuôi thương phẩm giun biển trên cát cho doanh nghiệp, nhân sự của Công ty Kim Hoàng Quảng Nam cũng sẽ được đào tạo trực tiếp tại Viện và huấn luyện song song trong quá trình xây dựng, vận hành tại trang trại. 

Giun biển (hay còn gọi là dời cát, giun nhiều tơ...) là sinh vật biển giàu dinh dưỡng, được sử dụng phổ biến trong ngành nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nguồn thức ăn sinh học trong sản xuất tôm giống chất lượng cao. Ngoài việc chứa hàm lượng cao protein, axit béo không no (DHA, EPA), vitamin và khoáng chất, giun cát còn giúp tăng sức đề kháng, giảm dịch bệnh, giúp ấu trùng tôm phát triển toàn diện, nâng cao tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Công Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Hoàng Quảng Nam khẳng định: "Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng, việc chủ động nguồn dời cát chất lượng không chỉ giúp sản xuất tôm giống khỏe mạnh, nâng cao sức đề kháng, giúp tiết kiệm chi phí, ổn định nguồn cung và nâng cao sức cạnh tranh tạo giá trị bền vững cho toàn ngành tôm Việt Nam".

PGS-TS Võ Văn Nha - Giám đốc Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3 cũng nhấn mạnh: Thành công của dự án này sẽ là mô hình mẫu, có thể nhân rộng, góp phần phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững. Dự án hợp tác giữa Viện và Kim Hoàng Quảng Nam được kỳ vọng sẽ trở thành cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng, giúp nâng cao chất lượng con giống, và tạo đột phá cho chuỗi giá trị ngành tôm Việt Nam trong giai đoạn tới.

Xem thêm bình luận