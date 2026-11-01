Lên núi Vũng Chua cao 600 m, ngắm toàn cảnh phố biển Quy Nhơn

Từ đỉnh núi Vũng Chua (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), phố biển Quy Nhơn hiện ra với đường bờ biển uốn cong, những triền núi xanh và đầm Thị Nại lấp lánh dưới nắng. Ở độ cao khoảng 600 m, nơi đây thu hút những người mê leo núi, săn bình minh... Những rừng thông xanh mát, cung đường quanh co cùng không khí trong lành khiến Vũng Chua được ví như một Đà Lạt thu nhỏ giữa miền biển.

Cung đường khám phá giữa núi rừng

Theo anh Đào Thanh Sang (ở phường Quy Nhơn Nam), hành trình khám phá Vũng Chua có thể bắt đầu từ quốc lộ 1D. Từ đây, du khách đi theo tuyến đường bê tông dài khoảng 3 km để đến khu vực Trạm radar Vũng Chua và đài phát sóng của Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai. Hoạt động từ năm 1994, Trạm radar Vũng Chua là cơ sở giám sát hàng không quan trọng của Việt Nam.

Trạm radar Vũng Chua hoạt động từ năm 1994, là cơ sở giám sát hàng không quan trọng của Việt Nam ẢNH: VĂN CHIẾN

Trên núi còn có đài phát sóng của Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai, phục vụ hạ tầng truyền thông khu vực. Từ khu vực này, người leo núi có thể tiếp tục đi xe máy hoặc đi bộ theo đường đất khoảng 3 km để đến Hòn Đôi. Nơi đây nổi bật với hai khối đá lớn dựng đứng sát nhau, tạo hình dáng độc đáo giữa núi rừng Vũng Chua, thu hút nhiều người đến khám phá và chụp ảnh. Đến nay, chưa có tài liệu khẳng định hai khối đá hình thành tự nhiên hay do con người tạo tác.

Muốn đi xa hơn, người leo núi có thể tiếp tục theo đường đất từ Hòn Đôi khoảng 6 km để đến khu vực đèo Cù Mông trên quốc lộ 1. Phần lớn cung đường khá bằng phẳng, đoạn gần cuối có suối và dốc.

Đường từ chân núi Vũng Chua lên Trạm radar được đổ bê tông, thuận tiện di chuyển ẢNH: VĂN CHIẾN

Dù vậy, không nhất thiết phải đi hết cung đường. Tùy thể lực và thời gian, mỗi người có thể chọn quãng đường phù hợp để vừa vận động, vừa tận hưởng cảnh sắc núi rừng.

Anh Trần Minh Hùng (29 tuổi, ở xã Tây Sơn, Gia Lai) thường tranh thủ những ngày cuối tuần hoặc thời gian rảnh để leo núi Vũng Chua. Theo anh, đường lên núi không quá dốc hay hiểm trở, phù hợp với những người muốn rèn luyện sức khỏe và tận hưởng không khí ngoài trời.

Với anh Bùi Đức Toàn (25 tuổi, ở phường Quy Nhơn), mỗi chuyến leo núi còn là dịp cùng bạn bè tìm đến những địa điểm mới.

Từ đỉnh núi Vũng Chua, phố biển Quy Nhơn và đầm Thị Nại hiện ra trong tầm mắt ẢNH: VĂN CHIẾN

"Leo núi không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ khi bạn bè cùng nhau khám phá những địa điểm mới, chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trên đường đi", anh Toàn chia sẻ.

Đón bình minh, ngắm phố biển lên đèn

Với những người thường xuyên leo núi Vũng Chua, bình minh và hoàng hôn là hai thời điểm đáng chờ đợi nhất. Mỗi buổi trong ngày, phố biển Quy Nhơn lại hiện lên với một vẻ đẹp riêng từ góc nhìn trên cao.

Theo anh Đào Thanh Sang, có những ngày nhóm leo núi của anh xuất phát từ 3 - 4 giờ sáng, khi trời còn tối, để kịp đón những tia nắng đầu tiên. Sau khi lên núi, mọi người tiếp tục hành trình về phía đèo Cù Mông.

Trạm radar Quy Nhơn và đài phát sóng nằm trên đỉnh núi Vũng Chua ẢNH: VĂN CHIẾN

Khi mặt trời nhô lên từ phía biển Đông, đường chân trời dần chuyển sắc đỏ. Vào mùa hè, không khí trên núi mát mẻ, trong lành. Những hôm có sương, các triền núi chìm trong màn sương mỏng, tạo nên khung cảnh khác biệt với phố biển đang dần thức giấc.

"Vào mùa hè, sáng sớm, không khí trên núi mát mẻ, trong lành. Những hôm có sương, các triền núi chìm trong màn sương mỏng. Vì vậy, vào cuối tuần, người đi bộ lên núi rất đông", anh Sang nói.

Nếu buổi sớm mang đến vẻ trong trẻo của núi rừng, chiều muộn lại là thời điểm thích hợp để ngắm hoàng hôn và phố biển lên đèn. Khoảng 16 - 18 giờ 30, ánh nắng dịu dần, phủ sắc vàng lên vùng trời biển. Từ sườn núi nhìn xuống, đường bờ biển, những dãy núi và khu dân cư dần hiện rõ trong ánh chiều.

Khi màn đêm buông xuống, những dải đèn đô thị bắt đầu sáng dưới chân núi. Từ Vũng Chua, phố biển hiện lên trong một diện mạo khác, tương phản với không gian yên tĩnh trên cao. Nhiều người dừng chân chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc thành phố chuyển từ ánh chiều sang đêm.

Mảng xanh giữa phố biển

Sức hút của núi Vũng Chua không chỉ nằm ở cung đường leo núi hay những khoảnh khắc bình minh, hoàng hôn. Từ trên cao, nơi đây còn mở ra tầm nhìn rộng về cảnh quan Quy Nhơn và vùng ven biển lân cận.

Hòn Đôi với hai khối đá lớn dựng đứng sát nhau là điểm dừng chân được nhiều người leo núi yêu thích ẢNH: ĐÀO THANH SANG

Phía dưới là thành phố trải dài theo đường bờ biển hình vòng cung. Xa hơn, đầm Thị Nại hiện lên với mặt nước lấp lánh dưới nắng. Hướng đông nam là không gian ven biển Quy Nhơn - Sông Cầu và thung lũng Quy Hòa với làng phong yên bình. Gần bờ biển, Trung tâm ICISE và Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo nổi bật với phong cách kiến trúc riêng.

Phóng tầm mắt xa hơn, những dãy núi nối tiếp nhau về phía vùng đất Phú Yên trước đây, tạo nên bức tranh thiên nhiên đan xen giữa núi, rừng và biển.

Ở phía đông là thắng cảnh quốc gia Ghềnh Ráng và núi Xuân Vân. Những dãy đá tự nhiên chạy sát biển, cùng địa hình núi nhấp nhô, góp phần tạo nên nét đặc trưng của vùng cảnh quan này.

Với diện tích hơn 3.000 ha, phần lớn là rừng trồng, núi Vũng Chua tạo nên mảng xanh rộng lớn gần khu vực đô thị. Những cánh rừng thông trải dài theo triền núi tạo nên cảnh quan xanh mát, thu hút người dân đến đi bộ, vận động và thư giãn.

Các thành viên trong nhóm leo núi của anh Sang xuất phát từ sáng sớm, khi khu vực Trạm radar Vũng Chua còn mờ tối ẢNH: ĐÀO THANH SANG

Nhờ vị trí gần trung tâm và cảnh quan đa dạng, Vũng Chua phù hợp với những chuyến đi trong ngày, kết hợp leo núi, đi bộ, chụp ảnh và dã ngoại. Từ những người muốn rèn luyện sức khỏe đến nhóm bạn trẻ thích khám phá, mỗi người có thể chọn cách trải nghiệm riêng trên cung đường này.

Tuy nhiên, theo anh Đào Thanh Sang, để hành trình an toàn, người leo núi cần lựa chọn quãng đường phù hợp với thể lực, cẩn trọng tại những đoạn dốc và chú ý địa hình khi di chuyển. Việc không xả rác, giữ gìn cảnh quan cũng góp phần bảo vệ mảng xanh của núi Vũng Chua, để nơi đây tiếp tục là điểm hẹn giữa núi rừng và phố biển.