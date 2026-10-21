‘Đào phẳng’ núi Một giữa Quy Nhơn, dự kiến thu chênh lệch 350 tỉ đồng?

Ngày 21.10, UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết đã báo cáo phương án xử lý sạt lở tại núi Một, đề xuất di dời toàn bộ người dân trong phạm vi dự án, đào hạ và san phẳng ngọn núi nhằm bảo đảm an toàn lâu dài, kết hợp chỉnh trang đô thị.

UBND phường Quy Nhơn đề xuất đào hạ, san phẳng núi Một, dự kiến phát sinh khoảng 1 triệu m³ đất đá để xử lý nguy cơ sạt lở ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đề xuất phương án xử lý sạt lở tổng thể

Theo UBND phường Quy Nhơn, khu vực núi Một thuộc tổ dân phố 19 và 20, có diện tích khoảng 6,88 ha, hiện có 228 hộ dân sinh sống. Trong đó, 183 hộ nằm trên núi, sườn núi và 45 hộ ở dưới chân núi. Địa hình khu vực dốc, địa chất phức tạp, đất đá phong hóa mạnh, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Tình trạng sạt lở tại núi Một diễn biến phức tạp trong nhiều năm. Năm 2022, chính quyền TP.Quy Nhơn (cũ) đã bồi thường, hỗ trợ và di dời 9 hộ dân tại vị trí có nguy cơ sạt lở rất cao. Tuy nhiên, sau đó, đất đá vẫn tiếp tục sạt xuống từ khu vực móng nhà còn lại của các hộ này.

Đến năm 2025, sau bão số 13 và đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 17 - 20.11, mái ta luy phía trên sườn núi sạt lở nghiêm trọng trên chiều dài khoảng 200 m. Đất đá đổ xuống chân núi khiến 5 căn nhà sập hoàn toàn, nhiều nhà khác bị hư hỏng. Chính quyền địa phương đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ có nhà bị sập, đồng thời khắc phục những căn nhà hư hỏng.

Mùa mưa năm 2025, sạt lở tại núi Một khiến 5 căn nhà dưới chân núi sập hoàn toàn ẢNH: ĐỨC NHẬT

UBND phường Quy Nhơn nhận định, việc xây dựng tường chắn, kè chống sạt lở cục bộ cần được đánh giá thận trọng do phạm vi ảnh hưởng rộng, địa hình phức tạp và yêu cầu kỹ thuật cao. Để bảo đảm ổn định địa chất, mái dốc, hệ thống thoát nước và an toàn cho khu dân cư hiện hữu, cần nguồn lực lớn, vượt khả năng của địa phương.

Vì vậy, phường đề xuất giải pháp tổng thể là di dời toàn bộ các hộ dân trong phạm vi nghiên cứu, đào hạ và san phẳng núi Một theo cao độ phù hợp với khu dân cư tiếp giáp.

Dự kiến phát sinh 1 triệu m³ đất, đá

Theo tính toán sơ bộ, núi Một có đỉnh cao khoảng 44 m. Quá trình đào hạ có thể phát sinh khoảng 1 triệu m³ đất, đá. Lượng đất, đá này dự kiến được tận thu làm vật liệu san lấp cho các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sau khi hoàn thành việc đào hạ núi và xử lý mặt bằng, khu vực này sẽ được quy hoạch thành khu dân cư mới với hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, công trình công cộng và nhà ở đồng bộ.

Trong tổng diện tích nghiên cứu khoảng 6,88 ha, đất ở dự kiến chiếm khoảng 3,38 ha; đất cây xanh khoảng 0,33 ha; đất công trình công cộng khoảng 0,09 ha. Phần diện tích còn lại dành cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

UBND phường Quy Nhơn đề xuất đào hạ núi Một nhằm xử lý nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 500 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 250 tỉ đồng và chi phí xây dựng khoảng 250 tỉ đồng. Nguồn thu dự kiến từ đấu giá quyền sử dụng đất khoảng 850 tỉ đồng.

Theo phương án tính toán của địa phương, nếu các khoản thu, chi đạt dự kiến, dự án có thể tạo ra khoản chênh lệch khoảng 350 tỉ đồng.

UBND phường Quy Nhơn cho rằng phương án đào hạ núi Một hướng đến xử lý nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo nguồn lực phát triển đô thị.

Tuy nhiên, đây mới là phương án đề xuất của địa phương. UBND tỉnh Gia Lai cần xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi triển khai các bước tiếp theo.