Leonardo DiCaprio, Sean Penn tham gia phim của đạo diễn Paul Thomas Anderson

Ngôi sao đoạt giải Oscar Leonardo DiCaprio và Sean Penn (từng xuất hiện trong phim Licorice Pizza của Paul Thomas Anderson, ra rạp năm 2021) sẽ tham gia bộ phim mới - chưa có tên. Nữ diễn viên Regina Hall cũng thể hiện một vai trong phim mới này (do Warner Bros. đầu tư). Theo một nguồn tin, quá trình sản xuất bộ phim mới của Anderson đang tiến hành, tại California (Mỹ), với bối cảnh hiện đại.

Ngôi sao Leonardo DiCaprio đóng chính phim Killers of the Flower Moon IMDb

Những người trong cuộc cho biết ngân sách đầu tư đang lên tới 100 triệu USD - một số tiền đáng kể đối với một bộ phim của Anderson. Anh hiện là một trong những nhà làm phim bậc thầy và là người thường xuyên được đề cử giải Oscar với các tác phẩm kinh điển như Phantom Thread, Boogie Nights. Tuy nhiên, phim của Anderson không phải là bom tấn về mặt thương mại. Như Licorice Pizza, đã lỗ hàng chục triệu USD sau khi không thu hồi được ngân sách thực hiện - 40 triệu USD.

Michael De Luca và Pam Abdy, những người điều hành Warner Bros. từ năm 2022, đã bật đèn xanh thực hiện Licorice Pizza khi họ điều hành MGM. Năm 1997, De Luca và Anderson có cơ hội làm việc cùng nhau. Giám đốc điều hành Marner Bros. De Luca khi đó ủng hộ quay Boogie Nights - thời ông còn làm chủ tịch của hãng New Line, còn Dreamworks và Anderson là một đạo diễn đang lên tay.

Regina Hall, Leonardo DiCaprio và Sean Penn sẽ tham gia phim mới của Paul Thomas Anderson VARIETY

Mọi kỳ vọng đang đổ dồn về Leonardo DiCaprio, nam diễn viên vừa tham gia Killers of the Flower Moon, sẽ giúp nâng cao sức hấp dẫn đại chúng cho bộ phim mới của Anderson. Anh tiếp tục là một trong những nam diễn viên chính có khả năng kiếm được nhiều tiền nhất ở Hollywood. DiCaprio đã đóng chính nhiều phim đình đám như Titanic, The Revenant, The Wolf of Wall Street…

Leonardo DiCaprio từng được chọn đóng chính Boogie Nights nhưng bất ngờ anh rút lui để tham gia phim Titanic, mang đến cho Mark Wahlberg cơ hội lớn, thủ vai chính trong Boogie Nights.