Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

LG đem màn hình OLED Gaming 5K2K đầu tiên trên thế giới về Việt Nam

Thành Luân
Thành Luân
26/10/2025 07:47 GMT+7

LG vừa chính thức đem siêu phẩm LG UltraGear 45GX950A, màn hình chơi game 5K2K đầu tiên trên thế giới về thị trường Việt Nam.

Màn hình OLED 5K2K đầu tiên trên thế giới cùng độ cong lý tưởng 800R

LG UltraGear OLED 45GX950A được thiết kế dành riêng cho những trải nghiệm đòi hỏi cả chiều sâu và độ chính xác hình ảnh. Độ cong 800R mạnh mẽ giúp bao trọn tầm nhìn, khiến khung hình như mở rộng ôm lấy người xem, mang đến cảm giác nhập vai tự nhiên trong từng chuyển động.

Với kích thước 45 inch, tỷ lệ 21:9, LG UltraGear OLED 45GX950A mang đến góc nhìn rộng và bao quát hơn - đặc biệt hữu ích trong các tựa game nhập vai, MOBA hay bắn súng, nơi người chơi có thể quan sát thêm nhiều cảnh vật, đồng đội hoặc kẻ địch trong cùng khung hình. Mọi chuyển động, từ ánh sáng lướt qua nòng súng đến chi tiết nhỏ trên giáp nhân vật, đều hiện ra rõ ràng và sống động ngay trong tầm mắt.

LG đem màn hình OLED Gaming 5K2K đầu tiên trên thế giới về Việt Nam - Ảnh 1.

LG UltraGear OLED 45GX950A sẽ được mở bán tại Việt Nam vào tháng 11 tới

Ảnh: LG

Bên trong thiết kế uốn cong lý tưởng là tấm nền OLED 5K2K (5.120 × 2.160) - độ phân giải siêu rộng cho phép hiển thị nhiều chi tiết hơn và tái tạo không gian chơi game đậm chất điện ảnh. Cấu trúc subpixel RGWB thế hệ mới giúp hiển thị chữ và giao diện sắc nét đến từng đường viền, trong khi OLED True Black, độ phủ màu DCI-P3 98,5% và DisplayHDR True Black 400 mang đến sắc đen sâu, ánh sáng chính xác và màu sắc rực rỡ.

Để tối ưu trải nghiệm sử dụng, màn hình còn được phủ lớp chống chói (Anti-Glare) và tích hợp chế độ Low Blue Light, giúp giảm thiểu ánh sáng xanh có hại, hỗ trợ người dùng trong những trận đấu hoặc làm việc kéo dài.

Không chỉ tập trung vào khả năng hiển thị, LG UltraGear OLED 45GX950A còn được trang bị tính năng Dual Mode thế hệ 2, cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa hai chế độ hiển thị chỉ bằng một thao tác:

WUHD 5K2K 165Hz - mang đến hình ảnh mượt và sắc nét, tái hiện thế giới điện ảnh sống động của các game nhập vai, phiêu lưu hay mô phỏng. WFHD 330Hz - cho tốc độ khung hình cực cao khi bước vào những pha đối kháng FPS, MOBA hay đua xe, nơi mỗi khung hình quyết định phản xạ và kết quả trận đấu.

Sản phẩm còn đi cùng cổng HDMI 2.1 và USB-C (DP Alt Mode, PD 90W) - hỗ trợ truyền dữ liệu, hình ảnh và sạc cùng lúc, biến thiết bị trở thành trung tâm điều phối hoàn hảo cho cả dàn PC, laptop và thiết bị stream.

Tại thị trường Việt Nam, LG UltraGear OLED 45GX950A sẽ được mở bán vào tháng 11 tới, với giá 45,49 triệu đồng.

Tin liên quan

LG nâng tầm trải nghiệm sống với giải pháp không khí cao cấp

LG nâng tầm trải nghiệm sống với giải pháp không khí cao cấp

LG Electronics Việt Nam vừa ra mắt bộ đôi sản phẩm không khí cao cấp: máy lọc không khí LG PuriCare AeroSpeaker và máy hút ẩm LG Dual Inverter Mojave.

Khám phá thêm chủ đề

LG OLED LG UltraGear Hiển thị Game
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận