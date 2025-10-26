LG đem màn hình OLED Gaming 5K2K đầu tiên trên thế giới về Việt Nam

Màn hình OLED 5K2K đầu tiên trên thế giới cùng độ cong lý tưởng 800R

LG UltraGear OLED 45GX950A được thiết kế dành riêng cho những trải nghiệm đòi hỏi cả chiều sâu và độ chính xác hình ảnh. Độ cong 800R mạnh mẽ giúp bao trọn tầm nhìn, khiến khung hình như mở rộng ôm lấy người xem, mang đến cảm giác nhập vai tự nhiên trong từng chuyển động.

Với kích thước 45 inch, tỷ lệ 21:9, LG UltraGear OLED 45GX950A mang đến góc nhìn rộng và bao quát hơn - đặc biệt hữu ích trong các tựa game nhập vai, MOBA hay bắn súng, nơi người chơi có thể quan sát thêm nhiều cảnh vật, đồng đội hoặc kẻ địch trong cùng khung hình. Mọi chuyển động, từ ánh sáng lướt qua nòng súng đến chi tiết nhỏ trên giáp nhân vật, đều hiện ra rõ ràng và sống động ngay trong tầm mắt.



LG UltraGear OLED 45GX950A sẽ được mở bán tại Việt Nam vào tháng 11 tới

Ảnh: LG



Bên trong thiết kế uốn cong lý tưởng là tấm nền OLED 5K2K (5.120 × 2.160) - độ phân giải siêu rộng cho phép hiển thị nhiều chi tiết hơn và tái tạo không gian chơi game đậm chất điện ảnh. Cấu trúc subpixel RGWB thế hệ mới giúp hiển thị chữ và giao diện sắc nét đến từng đường viền, trong khi OLED True Black, độ phủ màu DCI-P3 98,5% và DisplayHDR True Black 400 mang đến sắc đen sâu, ánh sáng chính xác và màu sắc rực rỡ.

Để tối ưu trải nghiệm sử dụng, màn hình còn được phủ lớp chống chói (Anti-Glare) và tích hợp chế độ Low Blue Light, giúp giảm thiểu ánh sáng xanh có hại, hỗ trợ người dùng trong những trận đấu hoặc làm việc kéo dài.

Không chỉ tập trung vào khả năng hiển thị, LG UltraGear OLED 45GX950A còn được trang bị tính năng Dual Mode thế hệ 2, cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa hai chế độ hiển thị chỉ bằng một thao tác:

WUHD 5K2K 165Hz - mang đến hình ảnh mượt và sắc nét, tái hiện thế giới điện ảnh sống động của các game nhập vai, phiêu lưu hay mô phỏng. WFHD 330Hz - cho tốc độ khung hình cực cao khi bước vào những pha đối kháng FPS, MOBA hay đua xe, nơi mỗi khung hình quyết định phản xạ và kết quả trận đấu.

Sản phẩm còn đi cùng cổng HDMI 2.1 và USB-C (DP Alt Mode, PD 90W) - hỗ trợ truyền dữ liệu, hình ảnh và sạc cùng lúc, biến thiết bị trở thành trung tâm điều phối hoàn hảo cho cả dàn PC, laptop và thiết bị stream.

Tại thị trường Việt Nam, LG UltraGear OLED 45GX950A sẽ được mở bán vào tháng 11 tới, với giá 45,49 triệu đồng.