Công nghệ Sản phẩm

LG nâng tầm trải nghiệm sống với giải pháp không khí cao cấp

Thành Luân
Thành Luân
15/10/2025 15:00 GMT+7

LG Electronics Việt Nam vừa ra mắt bộ đôi sản phẩm không khí cao cấp: máy lọc không khí LG PuriCare AeroSpeaker và máy hút ẩm LG Dual Inverter Mojave.

Bộ đôi thiết bị này của LG không chỉ mang đến không gian sống trong lành mà còn thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế và công năng.

LG nâng tầm trải nghiệm sống với giải pháp không khí cao cấp - Ảnh 1.

Ông Shim Seongbo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Không khí, LG Electronics Việt Nam

Ảnh: CTV

Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Không khí của LG Electronics Việt Nam, ông Shim Seongbo chia sẻ các sản phẩm mới này mở ra thêm lựa chọn cho người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết của LG về việc nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua công nghệ thông minh.

LG PuriCare AeroSpeaker

Máy lọc không khí đa nhiệm LG PuriCare AeroSpeaker là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và thiết kế nội thất sang trọng. Sản phẩm được thiết kế như một chiếc bàn trà, dễ dàng hòa quyện vào không gian sống và trở thành điểm nhấn tinh tế.

Với bộ lọc HEPA 360°, AeroSpeaker có khả năng loại bỏ 99,999% bụi siêu mịn và công nghệ UVnano giúp tiêu diệt 99,99% vi khuẩn. Đặc biệt, thiết bị hoạt động êm ái với độ ồn chỉ 21dB mang đến không gian yên tĩnh cho người dùng.

Ngoài chức năng lọc không khí, AeroSpeaker còn tích hợp hệ thống loa 360° Hi-Res công suất 30W, cho âm thanh sống động và hệ thống đèn đa sắc với 8 màu và có thể điều khiển qua ứng dụng LG ThinQ. Thiết bị cũng được trang bị tính năng AI+ thông minh giúp tiết kiệm 40,5% điện năng.

LG nâng tầm trải nghiệm sống với giải pháp không khí cao cấp - Ảnh 2.

Dải sản phẩm lọc khí và hút ẩm với đa dạng lựa chọn về công suất và thiết kế

Ảnh: CTV

LG PuriCare AeroSpeaker phù hợp với không gian phòng khách hoặc phòng ngủ diện tích khoảng 19,8 m², với giá bán lẻ đề xuất 16 triệu đồng.

LG Dual Inverter Mojave

Máy hút ẩm LG Dual Inverter Mojave được thiết kế với công suất lớn đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng. Sản phẩm sử dụng công nghệ máy nén biến tần Dual Inverter giúp tiết kiệm năng lượng và duy trì hiệu suất hút ẩm cao.

Mojave không chỉ kiểm soát độ ẩm hiệu quả mà còn cải thiện chất lượng không khí nhờ hệ thống Ionizer và UVnano. Chế độ tự động làm sạch giúp ngăn ngừa mùi hôi và nấm mốc, đảm bảo an toàn cho người dùng.

Thiết bị có hệ thống bánh xe 360° và tay cầm thông minh giúp dễ dàng di chuyển. Bình chứa nước trong suốt có tay cầm chống rò rỉ giúp người dùng theo dõi lượng nước dễ dàng. Người dùng có thể điều khiển thiết bị từ xa qua ứng dụng LG ThinQ với chế độ Smart+ tự động điều chỉnh công suất và tốc độ quạt.

Mojave có hai phiên bản: 34 lít (giá 19,49 triệu đồng) phù hợp cho diện tích lên đến 89 m² và 40 lít (giá 22,49 triệu đồng) cho không gian rộng đến 99 m².

Khám phá thêm chủ đề

