LHP Cannes 2023 là 'mùa giải tôn vinh nghệ thuật'

Tác phẩm Jeanne du Barry của đạo diễn Pháp Maiwenn được chọn mở màn cho mùa giải lần thứ 76 này, phim có tài tử Johnny Depp đóng vai vua Pháp Louis XV. Mùa giải năm nay có tất cả 19 phim tranh giải Cành cọ vàng. Các ứng viên cho những hạng mục khác như: Chiếu nhưng không tranh giải (Out of competition), Suất chiếu nửa đêm (Midnight Screenings), Nhãn quan độc đáo (Un Certain Regard) cũng đã được công bố.

Poster LHP Cannes lần thứ 76 tri ân minh tinh Pháp Catherine Deneuve BTC

Tuy nhiên, việc chọn phim có sự tham gia của tài tử Johnny Depp mở màn khiến LHP Cannes gây chú ý, vì trước đó vụ tài tử này với vợ cũ Amber Heard kiện cáo tại tòa khiến dư luận quan tâm. Ông Thierry Frémaux, giám đốc LHP, ngay lập tức lên tiếng trước báo chí về những gì mà mùa giải tập trung hướng đến.

Theo ông Thierry Frémaux, hình ảnh trước công chúng cũng như câu chuyện đời tư của tài tử Johnny Depp không phải là yếu tố chính để ban tổ chức chọn phim Jeanne du Barry khai mạc mùa giải. Ông nói: "Tôi không biết hình ảnh của Johnny Depp ở Mỹ ra sao. Sự thật là trong đời mình, tôi chỉ có một quy tắc: Đó là tự do trong suy nghĩ, tự do trong phát ngôn và hành động hợp pháp. Nếu như Johnny Depp bị cấm diễn phim hay bộ phim bị tẩy chay, chúng ta sẽ không ở đây để nói về điều này". Ông cũng nói thêm, ông không quan tâm đến đời tư của nam diễn viên ra sao, đồng thời nhấn mạnh rằng: "Tôi chỉ quan tâm đến Johnny Depp là một nghệ sĩ mà thôi".

Đạo diễn Ruben Östlund, nhà làm phim thắng giải Cành cọ vàng năm rồi, ngồi ghế chủ tịch ban giám khảo năm nay AFP

Ý kiến của Thierry Frémaux nhấn mạnh LHP Cannes 2023 là thánh đường của nghệ thuật và chỉ thuần túy nghệ thuật, không thị phi, không ồn ào đời tư.

Theo Hollywood Reporter, mùa giải năm nay, đạo diễn Ruben Östlund, nhà làm phim thắng giải Cành cọ vàng năm qua với Triangle of Sadness, ngồi ghế chủ tịch ban giám khảo. Theo ông Thierry Frémaux, ban tổ chức không tìm được đạo diễn nữ ngồi ghế chủ tịch ban giám khảo nên chọn Ruben Östlund. Ông cũng chi biết thêm, Ruben Östlund không phải là "kế hoạch B" khi không tìm được nhà làm phim nữ cho vị trí trên.

Những phim tranh giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes lần thứ 76 Phim Club Zero, đạo diễn Jessica Hausner The Zone of Interest, Jonathan Glazer Fallen Leaves, Aki Kaurismaki Four Daughters, Kaouther Ben Hania Asteroid City, Wes Anderson Anatomie d’Une Chute, Justine Triet Monster, Hiokazu Kore-eda Il Sol dell’Avvenire, Nanni Moretti La Chimera, Alice Rohrwacher L’Eté Dernier, Catherine Breillat La Passion De Dodin Bouffant, Tran Anh Hung About Dry Grasses, Nuri Bilge Ceylan May December, Todd Haynes Rapito, Marco Bellocchio Firebrand, Karim Ainouz The Old Oak, Ken Loach Banel et Adama, Ramata-Toulaye Sy Perfect Days, Wim Wenders Jeunesse, Wang Bing

Tại mùa giải lần thứ 75, phim Triangle of Sadness thắng giải Cành cọ vàng. Mùa giải trước đó, phim Titane của nhà làm phim nữ Julia Ducournau thắng giải cao quý này. Đây đều là tác phẩm khó xem, lồng ghép nhiều vấn đề vào trong điện ảnh. Bên cạnh những chia sẻ về mùa giải, Thierry Frémaux cám ơn báo chí cũng như các nhà phê bình điện ảnh đã giúp cho "phim ảnh trở thành trái tim của thế giới trong hai tuần tới".