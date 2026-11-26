Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) do Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với UBND TP.Hà Nội tổ chức; Cục Điện ảnh và Sở VH-TT-DL Hà Nội là các đơn vị chỉ đạo, phối hợp thực hiện.

Tôn vinh các nhà làm phim có phim đạt doanh thu trên 200 tỉ đồng

Phát biểu tại họp báo sáng 26.11, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông đánh giá cao ý nghĩa của liên hoan phim, nhất là trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ngày càng quan tâm đến phát triển văn hóa. Năm 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức.

“Điện ảnh vừa là một loại hình nghệ thuật có sức lan tỏa rộng rãi, vừa là lĩnh vực quan trọng góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá sức mạnh mềm quốc gia”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Poster Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII Ảnh: BTC cung cấp

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường khẳng định: “Điều chúng tôi hướng tới tại LHP lần này không chỉ là một kỳ LHP thành công về nghệ thuật, mà còn là một sự kiện tạo ra những giá trị thiết thực, lâu dài cho sự phát triển của công nghiệp điện ảnh Việt Nam”. Theo ông, tinh thần đổi mới được thể hiện qua nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động của liên hoan năm nay.

Cụ thể, ban tổ chức mở rộng hoạt động vinh danh các nghệ sĩ, nhà làm phim đạt giải thưởng quốc tế; những tác phẩm có doanh thu phòng vé nổi bật trong giai đoạn 2025 - 2026, đặc biệt là các phim đạt doanh thu trên 200 tỉ đồng; đồng thời ghi nhận những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong phát hành phim.

“Đây cũng là cách khuyến khích sự phát triển hài hòa giữa giá trị nghệ thuật, hiệu quả kinh tế và sức lan tỏa của điện ảnh trong đời sống xã hội”, Cục trưởng Cục Điện ảnh nhấn mạnh.

Kaity Nguyễn ngồi ghế giám khảo

Theo ban tổ chức, từ gần 870 phim đăng ký tham dự, liên hoan tuyển chọn 124 phim dài và phim ngắn đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tác phẩm được giới thiệu trong 4 chương trình: Phim dự thi, Toàn cảnh điện ảnh thế giới (Panorama), Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản và Phim Việt Nam đương đại.

Diễn viên, nhà sản xuất Kaity Nguyễn - đại diện duy nhất của Việt Nam ngồi ghế giám khảo Phim dài Ảnh: NVCC

Chương trình Phim dự thi có 37 tác phẩm, gồm 12 phim dài và 25 phim ngắn. Ở hạng mục phim dài, Việt Nam có đại diện là Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, bên cạnh các tác phẩm đến từ nhiều quốc gia như Nga, Mỹ, Campuchia, Đức, Anh, Argentina, Hungary, Pháp, Gabon, Hy Lạp, Philippines và Nepal.

Trong số 25 phim ngắn dự thi, có 12 phim nước ngoài đến từ Ấn Độ, Mexico, Trung Quốc, Singapore, Philippines, Tây Ban Nha, Mỹ, Na Uy, Thụy Điển, CH Cyprus và Iran; 13 phim còn lại của Việt Nam thuộc các thể loại phim tài liệu, hoạt hình và phim truyện.

Ngoài chương trình Phim dự thi, liên hoan còn giới thiệu 8 phim trong Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản, 49 phim thuộc chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới (Panorama) và 30 phim Việt Nam đương đại.

Ban giám khảo phim dài có 5 thành viên, trong đó diễn viên, nhà sản xuất Kaity Nguyễn là đại diện Việt Nam. Ở hạng mục phim ngắn, đạo diễn Hà Lệ Diễm cũng góp mặt trong ban giám khảo gồm 3 thành viên.

Hà Nội treo giải 100 triệu đồng cho phim dài xuất sắc nhất

Trong khuôn khổ liên hoan, các bộ phim được trình chiếu tại 7 cụm rạp ở Hà Nội từ ngày 28.11 đến 2.12. Tại 3 cụm rạp gồm Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Beta Cinemas, Giải Phóng và CineStar Hà Đông, các suất chiếu kết hợp hoạt động ra mắt đoàn làm phim. Trong khi đó, chương trình Phim Việt Nam đương đại được giới thiệu tại 4 cụm rạp còn lại.

Bên cạnh đó, chương trình chiếu phim ngoài trời diễn ra tại các khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy và Sơn Tây, bắt đầu từ 18 giờ 30. Khán giả có dịp thưởng thức các phim truyện, phim ngắn và phim hoạt hình Việt Nam, quốc tế, đồng thời giao lưu với nghệ sĩ và thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật.

Phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được chọn chiếu khai mạc liên hoan lúc 15 giờ ngày 28.11 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cùng đoàn làm phim sẽ ra mắt và giao lưu với khán giả tại buổi chiếu.

Phim Hộ linh tráng sĩ đại diện điện ảnh Việt Nam tranh giải và được chọn chiếu khai mạc Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Trong chương trình Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản, khán giả được thưởng thức 8 phim hoạt hình, trong đó có các tác phẩm nổi tiếng như Spirited Away (Vùng đất linh hồn), 5 Centimeters per Second và Your Name. Liên hoan cũng tổ chức hai hội thảo về chính sách phát triển phim hoạt hình Nhật Bản và quảng bá điện ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Ngoài ra, hai triển lãm được tổ chức tại Hà Nội gồm "Dấu ấn các nghệ sĩ nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về thủ đô" tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh) và "Hà Nội qua những khuôn hình" tại số 93 Đinh Tiên Hoàng.

Lễ khai mạc HANIFF VIII diễn ra lúc 20 giờ ngày 28.11; lễ bế mạc và trao giải lúc 20 giờ ngày 2.12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh. Cả hai được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Các giải thưởng chính gồm phim dài xuất sắc nhất (5.000 USD), phim ngắn xuất sắc nhất (3.000 USD), đạo diễn và nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (mỗi giải 3.000 USD). UBND TP.Hà Nội còn trao Giải thưởng Hà Nội trị giá 100 triệu đồng cho phim dài và 50 triệu đồng cho phim ngắn xuất sắc nhất. Liên hoan cũng có giải của ban giám khảo, AFCNet và phim Việt Nam được khán giả yêu thích.

HANIFF VIII hướng đến tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy công nghiệp điện ảnh Việt Nam và quảng bá hình ảnh Hà Nội đến bạn bè quốc tế.