Kaity Nguyễn tiếp tục ngồi ghế giám khảo ở tuổi 27

Chiều 9.7 tại TP.HCM, lễ công bố Dự án phim ngắn CJ 2026 diễn ra với sự tham gia của đông đảo đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên và những người yêu điện ảnh. Bước sang mùa thứ 7, chương trình tiếp tục do CJ Cultural Foundation và CJ CGV Việt Nam tổ chức, hướng tới mục tiêu tìm kiếm, nuôi dưỡng những tiếng nói mới của điện ảnh nước nhà. Điểm thu hút sự quan tâm tại sự kiện năm nay là sự xuất hiện của Kaity Nguyễn trong vai trò giám khảo khách mời ở vòng thuyết trình. Đây cũng là lần đầu nữ diễn viên đảm nhận vị trí này tại Dự án phim ngắn CJ.

Là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của điện ảnh Việt với nhiều tác phẩm doanh thu cao, Kaity Nguyễn được kỳ vọng sẽ mang đến góc nhìn thực tế từ trải nghiệm của một diễn viên và nhà sản xuất trẻ, giúp các thí sinh hoàn thiện ý tưởng cũng như nâng cao khả năng hiện thực hóa dự án.

Kaity Nguyễn và Phạm Ngọc Lân đồng hành hỗ trợ các nhà làm phim trẻ ẢNH: CGV

Bên cạnh Kaity Nguyễn, hội đồng thẩm định mùa 7 quy tụ nhiều tên tuổi giàu kinh nghiệm gồm đạo diễn Phan Đăng Di, Charlie Nguyễn, Trần Thanh Huy, Trịnh Đình Lê Minh và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc.

Ý nghĩa của 'Dự án phim ngắn CJ'

Không chỉ có thêm gương mặt mới ở vị trí giám khảo, chương trình năm nay còn tiếp tục có sự đồng hành của đạo diễn Phạm Ngọc Lân trong vai trò cố vấn. Anh là một trong những đạo diễn trưởng thành từ chính Dự án phim ngắn CJ mùa đầu tiên và đã ghi dấu ấn tại nhiều liên hoan phim quốc tế. Trong suốt quá trình sản xuất, Phạm Ngọc Lân sẽ trực tiếp hướng dẫn top 5 dự án xuất sắc, đồng thời hỗ trợ chiến lược đưa phim tham dự các liên hoan phim quốc tế.

Mang chủ đề Thắp sáng ước mơ - Định hình kiệt tác, Dự án phim ngắn CJ mùa 7 tiếp tục hỗ trợ kinh phí sản xuất lên tới 1,5 tỉ đồng cho 5 dự án phim ngắn xuất sắc nhất, đồng thời mở rộng hệ sinh thái đào tạo với sự đồng hành của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), Học viện Điện ảnh Hàn Quốc (KAFA), HK Film, V Pictures và Future Films.

Ông Trần Nhất Hoàng (thứ tư từ trái qua) cùng đại diện CGV, cố vấn đồng hành, giám khảo khách mời và hội đồng thẩm định của chương trình ẢNH: CGV

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Nhất Hoàng, Phó cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đánh giá Dự án phim ngắn CJ đã trở thành mô hình tiêu biểu trong việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng điện ảnh trẻ.

Theo ông, chương trình không chỉ hỗ trợ kinh phí làm phim mà còn đồng hành xuyên suốt quá trình sản xuất, góp phần đưa nhiều phim ngắn Việt Nam đến hơn 60 liên hoan phim quốc tế, qua đó quảng bá hình ảnh điện ảnh và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Trong khi đó, bà Jeong Jiyoung, Tổng giám đốc CJ CGV Việt Nam, cho biết chương trình hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái phát triển tài năng bền vững, nơi các nhà làm phim trẻ được tiếp cận nguồn vốn, đào tạo chuyên sâu và nhận sự cố vấn từ các chuyên gia hàng đầu ngay từ giai đoạn phát triển ý tưởng đến khi hoàn thành tác phẩm.

Sau gần một thập niên triển khai kể từ năm 2018, Dự án phim ngắn CJ đã hỗ trợ 30 dự án, đồng hành cùng 32 đạo diễn trẻ và ghi dấu tại hơn 60 liên hoan phim quốc tế. Nhiều đạo diễn trưởng thành từ chương trình hiện đã tạo được tiếng vang như Phạm Thiên Ân, Phạm Ngọc Lân, Dương Diệu Linh, Đoàn Sĩ Nguyên hay Nguyễn Phạm Thành Đạt.

Mới đây nhất, đạo diễn Nguyễn Thiên Ân trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam tranh giải Cành cọ vàng dành cho phim ngắn tại LHP Cannes 2026.