Thêm thời gian nhận tác phẩm dự thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026

Các bài dự thi năm nay tiếp tục cho thấy sự phong phú về đề tài và cách tiếp cận, từ câu chuyện mang thai ở tuổi vị thành niên trong Mùi cơm chín, hành trình lạc lối của người trẻ trong Vùng đau đáu, cho đến nỗi ám ảnh và vòng lặp tự hủy trong 0314, cuộc chiến giữa tâm linh truyền thống và công nghệ hiện đại trong Tình yêu, cái chết, Hòe Nhai… Bên cạnh đó là nhiều tác phẩm đáng chú ý khác đã được giới thiệu trên Báo Thanh Niên điện tử, thu hút sự quan tâm của khán giả như: Khi gió thổi qua, Tình yêu, cái chết, Hòe Nhai, Cậu có đang nghe thấy không?, Nước lớn nước ròng, Phản chiếu, Ca đêm…

Một số tác phẩm tham dự Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 Ảnh: BTC

Nhằm tạo thêm điều kiện để các ê kíp có thời gian hoàn thiện tác phẩm một cách chỉn chu và trọn vẹn hơn, Ban tổ chức quyết định gia hạn thời gian nhận phim dự thi thêm 2 tuần. Theo đó, hạn cuối nộp tác phẩm của Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 là đến hết ngày 25.7, thay vì ngày 11.7 như kế hoạch trước đó. Các nội dung thể lệ khác vẫn được giữ nguyên.

Bước sang mùa thứ 3, Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi chuyên nghiệp dành cho các tiếng nói điện ảnh trẻ, tạo cơ hội để người làm phim kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ điện ảnh giàu sáng tạo. Bên cạnh hoạt động nhận tác phẩm dự thi, Vietnamese 2026 còn tổ chức chuỗi cinetour đưa cuộc thi đến gần hơn với giảng đường, đồng thời mở rộng kết nối giữa người trẻ với các đạo diễn, nhà sản xuất hàng đầu VN.

Đáng chú ý, loạt phim ngắn nổi bật tại Vietnamese 2025 như: Mầm nhớ, Giày gió, Con cá nhỏ và Điều ngọt ngào ở lại vừa được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, góp phần đưa tác phẩm của các nhà làm phim trẻ VN tới với công chúng trong nước và quốc tế.