LHQ chưa thể tiếp cận nơi có cáo buộc thảm sát tại Sudan
Video Thế giới

LHQ chưa thể tiếp cận nơi có cáo buộc thảm sát tại Sudan

La Vi
20/11/2025 12:14 GMT+7

Liên Hiệp Quốc vẫn không thể tiếp cận al-Fashir, thành phố ở Darfur đang bị nạn đói hoành hành, nơi các nhân chứng báo cáo về các cuộc trả đũa tập thể kể từ khi Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) của Sudan tiếp quản vào tháng trước, ông Tom Fletcher, người đứng đầu cứu trợ Liên Hiệp Quốc cho biết.

Liên Hiệp Quốc cho biết vẫn chưa thể tiếp cận al-Fashir, thành phố bị nạn đói hoành hành tại Sudan.

Ông Tom Fletcher, người đứng đầu cứu trợ, nói rằng tổ chức này đang nỗ lực để được tiếp cận nơi mà nhiều nhân chứng tố cáo đã có những cuộc trả đũa tập thể kể từ khi Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) tiếp quản vào tháng trước.

"Nhiều người vẫn còn mắc kẹt bên trong Al-Fashir, hiện giờ là một hiện trường phạm tội - đã có những tội ác tập thể, các vụ hành quyết tập thể, tra tấn tập thể, bạo lực tình dục ở mức độ khủng khiếp. Và tất nhiên những người chạy trốn sau đó cũng bị tấn công trên đường", ông Fletcher cho biết.

Sự sụp đổ của Al-Fashir vào ngày 26.10 đã củng cố quyền kiểm soát của RSF đối với khu vực Darfur sau 2,5 năm chiến tranh với quân đội Sudan.

Thành phố đã bị cắt đứt liên lạc kể từ khi bị RSF tấn công.

Có nhiều cư dân được cho là đã ở lại thành phố khi lực lượng bán quân sự RSF giành quyền kiểm soát sau một cuộc vây hãm kéo dài, nhưng nhiều người trong số họ hiện được cho là vân mất tích.

RSF nói rằng các báo cáo về tội ác đã bị thổi phồng, nhưng họ đang điều tra các vụ lạm dụng của binh sĩ.

Tòa án Hình sự Quốc tế cho biết đang thu thập bằng chứng về các cáo buộc giết người và cưỡng hiếp tập thể ở al-Fashir.

Hơn 100.000 người được cho là đã chạy trốn kể từ khi RSF tiếp quản, nhưng chỉ một phần nhỏ trong số đó đã đến được thị trấn Tawila lân cận, do các lực lượng trung lập kiểm soát.

Số còn lại được cho là đang lánh nạn các ngôi làng xung quanh thành phố al-Fashir, nhưng hiện không thể tiếp cận được.

LHQ không thể tiếp cận Sudan sau báo cáo các hành vi tàn bạo ở al-Fashir - Ảnh 1.

Những người dân Sudan bị thương phải di dời do bạo lực ở al-Fashir đang được điều trị tại một phòng khám tạm thời tại Tawila, Bắc Darfur, Sudan

ẢNH: REUTERS

Ông Fletcher cho biết: "Chúng tôi muốn có lối đi an toàn, lối đi an toàn cho các đoàn xe, xe tải, nhân viên nhân đạo của chúng tôi và lối đi an toàn ra ngoài cho những người sống sót, cho thường dân. Và tôi cũng đang kêu gọi thế giới, như tôi đã nói với Hội đồng Bảo an hai tuần trước, hãy đứng và bắt đầu thực hiện tiến trình ngoại giao, gây dựng hòa bình, ngoại giao mà người dân tại đó đang rất cần".

Ông Fletcher cho biết việc phân phối viện trợ sẽ phụ thuộc vào việc RSF đảm bảo lối đi an toàn cho các đoàn xe của Liên Hiệp Quốc cũng như cho thường dân chạy trốn, và phải chịu trách nhiệm đối với các tay súng đã phạm tội ác.

Diễn biến mới tại Sudan sau đề xuất của Mỹ, các nước Ả Rập

Nhóm bán quân sự mang tên Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) của Sudan đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn nhân đạo từ Mỹ và các cường quốc Ả Rập, và sẵn sàng đàm phán về việc chấm dứt giao tranh, theo thông cáo báo chí được công bố ngày 6.11.

Xem thêm bình luận