Diễn biến mới tại Sudan sau đề xuất của Mỹ, các nước Ả Rập

Thị trấn Tawila ở Sudan hiện là nơi trú ẩn của rất nhiều người di tản, trong số đó có nhiều cư dân chạy trốn khỏi thành phố al-Fashir, thủ phủ của vùng Bắc Darfur.

Tuần trước, thành phố al-Fashir đã rơi vào tay các đơn vị thuộc Lực lượng Hỗ trợ Nhanh bán quân sự (RSF), là nhóm vũ trang đã giao tranh với quân đội Sudan trong cuộc nội chiến kéo dài hai năm rưỡi qua.

Trong một tuyên bố hôm 6.11, RSF cho biết đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn nhân đạo từ Mỹ và các nước Ả Rập.

Quân đội Sudan chưa phản hồi ngay lập tức về thông báo của RSF.

Cả RSF và quân đội Sudan từng đồng ý với nhiều đề xuất ngừng bắn khác nhau, mặc dù không có đề xuất nào thành công.

Khói bốc lên trên các tòa nhà sau cuộc oanh tạc trên không, trong cuộc đụng độ giữa Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) và quân đội ở Bắc Khartoum (Sudan), ngày 1.5.2023 ẢNH: REUTERS

Các nhân chứng cho biết RSF đã giết hại và bắt cóc dân thường trong và sau khi chiếm được al-Fashir, bao gồm cả các vụ hành quyết không qua xét xử.

Video từ thị trấn Tawila do Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) công bố hôm 6.11 cho thấy người dân phải sống trong những nơi trú ẩn tạm bợ.

Một đại diện của Hội đồng Tị nạn Na Uy cho biết một số trẻ em chạy trốn khỏi al-Fashir bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng đến mức việc điều trị có thể không còn hiệu quả.

Đã có tới 10.000 người từ al-Fashir đến Tawila, trong khi thị trấn này đã quá tải từ trước đó do phải tiếp nhận hơn 600.000 người lánh nạn kể từ tháng 4.

Mỹ, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ai Cập vào tháng 9 đã kêu gọi áp dụng một lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài ba tháng tại Sudan, sau đó là một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.