Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Diễn biến mới tại Sudan sau đề xuất của Mỹ, các nước Ả Rập
Video Thế giới

Diễn biến mới tại Sudan sau đề xuất của Mỹ, các nước Ả Rập

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
07/11/2025 21:50 GMT+7

Nhóm bán quân sự mang tên Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) của Sudan đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn nhân đạo từ Mỹ và các cường quốc Ả Rập, và sẵn sàng đàm phán về việc chấm dứt giao tranh, theo thông cáo báo chí được công bố ngày 6.11.

Thị trấn Tawila ở Sudan hiện là nơi trú ẩn của rất nhiều người di tản, trong số đó có nhiều cư dân chạy trốn khỏi thành phố al-Fashir, thủ phủ của vùng Bắc Darfur.

Tuần trước, thành phố al-Fashir đã rơi vào tay các đơn vị thuộc Lực lượng Hỗ trợ Nhanh bán quân sự (RSF), là nhóm vũ trang đã giao tranh với quân đội Sudan trong cuộc nội chiến kéo dài hai năm rưỡi qua.

Trong một tuyên bố hôm 6.11, RSF cho biết đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn nhân đạo từ Mỹ và các nước Ả Rập.

Quân đội Sudan chưa phản hồi ngay lập tức về thông báo của RSF.

Cả RSF và quân đội Sudan từng đồng ý với nhiều đề xuất ngừng bắn khác nhau, mặc dù không có đề xuất nào thành công.

Diễn biến mới tại Sudan sau đề xuất của Mỹ, các nước Ả Rập - Ảnh 1.

Khói bốc lên trên các tòa nhà sau cuộc oanh tạc trên không, trong cuộc đụng độ giữa Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) và quân đội ở Bắc Khartoum (Sudan), ngày 1.5.2023

ẢNH: REUTERS

Các nhân chứng cho biết RSF đã giết hại và bắt cóc dân thường trong và sau khi chiếm được al-Fashir, bao gồm cả các vụ hành quyết không qua xét xử.

Video từ thị trấn Tawila do Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) công bố hôm 6.11 cho thấy người dân phải sống trong những nơi trú ẩn tạm bợ.

Một đại diện của Hội đồng Tị nạn Na Uy cho biết một số trẻ em chạy trốn khỏi al-Fashir bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng đến mức việc điều trị có thể không còn hiệu quả.

Đã có tới 10.000 người từ al-Fashir đến Tawila, trong khi thị trấn này đã quá tải từ trước đó do phải tiếp nhận hơn 600.000 người lánh nạn kể từ tháng 4.

Mỹ, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ai Cập vào tháng 9 đã kêu gọi áp dụng một lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài ba tháng tại Sudan, sau đó là một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.

Tin liên quan

‘Lịch sử đang lặp lại’ trong cuộc thảm sát tại Sudan

‘Lịch sử đang lặp lại’ trong cuộc thảm sát tại Sudan

Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế đã mô tả tình hình tại thành phố al-Fashir của Sudan là ‘tàn bạo’ trong bối cảnh có báo cáo về các vụ thảm sát hàng loạt trong cuộc chiếm đóng của Lực lượng Hỗ trợ Nhanh bán quân sự vào tuần trước.

Khám phá thêm chủ đề

Sudan al-Fashir RSF thị trấn Tawila UNHCR Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Cao uỷ Liên Hợp Quốc thành phố al-Fashir Ngừng bắn quân đội trú ẩn Nhân đạo quân sự Tị nạn Chạy trốn Nội chiến ngừng bắn nhân đạo Mỹ Ả rập
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận