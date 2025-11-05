Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
‘Lịch sử đang lặp lại’ trong cuộc thảm sát tại Sudan
Video Thế giới

‘Lịch sử đang lặp lại’ trong cuộc thảm sát tại Sudan

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
05/11/2025 05:43 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế đã mô tả tình hình tại thành phố al-Fashir của Sudan là ‘tàn bạo’ trong bối cảnh có báo cáo về các vụ thảm sát hàng loạt trong cuộc chiếm đóng của Lực lượng Hỗ trợ Nhanh bán quân sự vào tuần trước.

Người đứng đầu Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho rằng “lịch sử đang lặp lại”, sau những báo cáo về các vụ thảm sát hàng loạt xảy ra sau biến cố thất thủ thành phố al-Fashir ở khu vực Darfur (Sudan) tuần trước.

Bà Mirjana Spoljaric đã phát biểu như trên sau khi Lực lượng Hỗ trợ Nhanh bán quân sự (RSF) chiếm giữ al-Fashir tuần trước.

Thành phố này là cứ điểm cuối cùng của quân đội Sudan tại Darfur - cũng là khu vực đã có hàng trăm ngàn người đã thiệt mạng vào những năm 2000 trong những vụ bắn giết bị nhiều người coi là diệt chủng.

RSF có nguồn gốc từ lực lượng dân quân Janjaweed được chính phủ huy động vào thời điểm đó, và đã nhiều lần bị cáo buộc phạm tội ác tàn bạo.

Tuần trước, văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết hàng trăm thường dân và các tay súng không vũ trang có thể đã thiệt mạng khi RSF chiếm giữ al-Fashir.

Các nhân chứng đã mô tả cảnh các thành viên RSF tách đàn ông khỏi phụ nữ và trẻ em, với tiếng súng vang lên sau đó - dù RSF luôn phủ nhận cáo buộc làm hại dân thường. Hàng chục ngàn người đã bỏ chạy.

Người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ: ‘Lịch sử đang lặp lại’ tại Darfur của Sudan - Ảnh 1.

Một trại tị nạn dành cho những người phải di dời chạy trốn khỏi al-Fashir đến Tawila, Bắc Darfur (Sudan), ngày 27.10.2025.

ẢNH: REUTERS

Bà Spoljaric cho biết ICRC “cực kỳ quan ngại” về các báo cáo về một vụ thảm sát nghi ngờ xảy ra tại Bệnh viện Saudi.

Đây được xem là cơ sở y tế cuối cùng còn hoạt động trong thành phố bị phong tỏa, mặc dù điều gì đã xảy ra tại đó vẫn chưa được xác minh.

Bà còn cho biết các nhân viên chữ thập đỏ quốc tế tại thị trấn Tawila gần đó đã nghe được các báo cáo rằng những người chạy trốn “đôi khi ngã quỵ và thậm chí tử vong vì kiệt sức hoặc do vết thương”.

Mỹ trước đó đã cáo buộc RSF phạm tội diệt chủng tại thành phố Geneina cũng ở Darfur, nhưng nhóm này đã phủ nhận.

Các nhóm nhân quyền và các quan chức Mỹ cũng cáo buộc RSF và các lực lượng dân quân đồng minh thực hiện thanh trừng sắc tộc.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bị cáo buộc đã cung cấp hỗ trợ quân sự đáng kể cho RSF nhưng đã nhiều lần phủ nhận việc này.

Quân đội Sudan cũng có sự hậu thuẫn từ các nước ngoài, bao gồm Ai Cập, và đã triển khai máy bay không người lái do Iran sản xuất để cố gắng xoay chuyển cục diện cuộc xung đột vào năm ngoái.

Bà Spoljaric cho biết đang kêu gọi các nước được cho là hậu thuẫn các bên tham chiến nhanh chóng “kiềm chế họ” và “đảm bảo rằng họ bảo vệ dân thường”.

Tin liên quan

Ukraine đưa lính đặc nhiệm đến Sudan để tìm diệt thành viên Wagner?

Ukraine đưa lính đặc nhiệm đến Sudan để tìm diệt thành viên Wagner?

Tờ Kyiv Post dẫn các nguồn tin độc quyền cho biết lực lượng đặc biệt của Ukraine đang săn lùng các thành viên nhóm quân sự Wagner hoạt động ở Sudan.

LHQ: Hàng trăm người có thể đã bị thảm sát tại Sudan

Khám phá thêm chủ đề

Sudan Diệt chủng Liên Hiệp Quốc Ai Cập ICRC thành phố al-Fashir Darfur Uỷ ban Chữ thập đỏ Quốc tế quân sự lực lượng Tay súng nhân quyền uae Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất thảm sát hàng loạt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận