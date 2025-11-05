‘Lịch sử đang lặp lại’ trong cuộc thảm sát tại Sudan

Người đứng đầu Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho rằng “lịch sử đang lặp lại”, sau những báo cáo về các vụ thảm sát hàng loạt xảy ra sau biến cố thất thủ thành phố al-Fashir ở khu vực Darfur (Sudan) tuần trước.

Bà Mirjana Spoljaric đã phát biểu như trên sau khi Lực lượng Hỗ trợ Nhanh bán quân sự (RSF) chiếm giữ al-Fashir tuần trước.

Thành phố này là cứ điểm cuối cùng của quân đội Sudan tại Darfur - cũng là khu vực đã có hàng trăm ngàn người đã thiệt mạng vào những năm 2000 trong những vụ bắn giết bị nhiều người coi là diệt chủng.

RSF có nguồn gốc từ lực lượng dân quân Janjaweed được chính phủ huy động vào thời điểm đó, và đã nhiều lần bị cáo buộc phạm tội ác tàn bạo.

Tuần trước, văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết hàng trăm thường dân và các tay súng không vũ trang có thể đã thiệt mạng khi RSF chiếm giữ al-Fashir.

Các nhân chứng đã mô tả cảnh các thành viên RSF tách đàn ông khỏi phụ nữ và trẻ em, với tiếng súng vang lên sau đó - dù RSF luôn phủ nhận cáo buộc làm hại dân thường. Hàng chục ngàn người đã bỏ chạy.

Một trại tị nạn dành cho những người phải di dời chạy trốn khỏi al-Fashir đến Tawila, Bắc Darfur (Sudan), ngày 27.10.2025. ẢNH: REUTERS

Bà Spoljaric cho biết ICRC “cực kỳ quan ngại” về các báo cáo về một vụ thảm sát nghi ngờ xảy ra tại Bệnh viện Saudi.

Đây được xem là cơ sở y tế cuối cùng còn hoạt động trong thành phố bị phong tỏa, mặc dù điều gì đã xảy ra tại đó vẫn chưa được xác minh.

Bà còn cho biết các nhân viên chữ thập đỏ quốc tế tại thị trấn Tawila gần đó đã nghe được các báo cáo rằng những người chạy trốn “đôi khi ngã quỵ và thậm chí tử vong vì kiệt sức hoặc do vết thương”.

Mỹ trước đó đã cáo buộc RSF phạm tội diệt chủng tại thành phố Geneina cũng ở Darfur, nhưng nhóm này đã phủ nhận.

Các nhóm nhân quyền và các quan chức Mỹ cũng cáo buộc RSF và các lực lượng dân quân đồng minh thực hiện thanh trừng sắc tộc.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bị cáo buộc đã cung cấp hỗ trợ quân sự đáng kể cho RSF nhưng đã nhiều lần phủ nhận việc này.

Quân đội Sudan cũng có sự hậu thuẫn từ các nước ngoài, bao gồm Ai Cập, và đã triển khai máy bay không người lái do Iran sản xuất để cố gắng xoay chuyển cục diện cuộc xung đột vào năm ngoái.

Bà Spoljaric cho biết đang kêu gọi các nước được cho là hậu thuẫn các bên tham chiến nhanh chóng “kiềm chế họ” và “đảm bảo rằng họ bảo vệ dân thường”.