LHQ lên tiếng vụ UAV tấn công Moscow

Pháp muốn châu Âu "thức tỉnh chiến lược"

Tờ The Guardian ngày 31.5 đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn thúc đẩy ngoại giao và trấn an các nước Trung Âu, Đông Âu rằng Paris hiểu rõ môi trường an ninh của khu vực luôn thay đổi sau khi chiến sự bùng nổ ở Ukraine. Nhà lãnh đạo muốn kêu gọi một sự "thức tỉnh chiến lược", đồng thời nhấn mạnh việc Pháp đã làm để bảo vệ sườn đông NATO, bao gồm việc đưa 1.250 binh sĩ đến Romania và 300 binh sĩ đến Estonia, cũng như mở đường cho việc cung cấp xe tăng chiến đấu cho Ukraine. Dự kiến ông sẽ cam kết về thắng lợi của Kyiv và không chấp nhận "xung đột đóng băng" tại Ukraine. Ngoài ra, Tổng thống Macron cho rằng châu Âu cần hành động thêm để hỗ trợ năng lực sản xuất đạn dược và tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng giữa các thành viên.