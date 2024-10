Liam Neeson chia sẻ kế hoạch dừng đóng phim hành động

Vai diễn của Liam Neeson trong bộ phim Taken năm 2008 đã biến ông trở thành một biểu tượng hành động và nam diễn viên chưa bao giờ ngừng tung hoành trên màn ảnh trong vòng 16 năm kể từ đó. Ngay cả khi bước vào tuổi U.80, Liam Neeson vẫn tiếp tục thực hiện các pha chiến đấu của riêng mình với sự giúp đỡ từ người cộng sự đóng thế lâu năm Mark Vanselow.

Liam Neeson có sự nghiệp lừng lẫy với vai diễn kinh điển trong loạt phim Star Wars, được đề cử Oscar và Quả cầu vàng ẢNH: LATIMES

"Tôi đã 72 tuổi rồi nên phải dừng lại ở một giai đoạn nào đó. Bạn không thể lừa khán giả. Tôi không muốn Mark Vanselow chiến đấu thay tôi trong những cảnh hành động nguy hiểm", Liam Neeson phân trần.

Trong khi ngôi sao sinh năm 1952 vẫn chưa ấn định ngày cụ thể cho vai diễn hành động cuối cùng của mình trên phim nhưng ông đã nói rằng đó có thể là vào năm 2025.

Kể từ khi đột phá với vai diễn Bryan Mills - một điệp viên đã nghỉ hưu đang truy tìm kẻ bắt cóc con gái mình trong tác phẩm kinh điển Taken của đạo diễn Pierre Morel, Liam Neeson tiếp tục trở thành tiêu điểm cho hàng chục bộ phim hành động hấp dẫn khác, bao gồm Unknown (2011), The Grey (2012), Non-Stop (2014), Run All Night (2015)... Dự án hành động mới nhất của Liam Neeson - Absolution sẽ ra mắt vào tháng 11.

Bước ngoặt ở tuổi trung niên, khi ngoài 50 tuổi với loạt phim Taken đã giúp ông trở thành biểu tượng mới của dòng phim hành động ẢNH: VARIETY

Mặc dù Liam Neeson đang nhắm đến việc nghỉ hưu khỏi thể loại phim hành động nhưng ông vẫn tất bật nhận được kịch bản mới. Tháng 5 năm nay, tài tử thông báo sẽ tham gia cùng Zachary Levi trong bộ phim ly kỳ mới mang tên Hotel Tehran của nhà sản xuất Guy Moshe. Dự án bắt đầu khởi quay vào cuối mùa hè.

Về cuộc sống riêng, Liam Neeson đang hạnh phúc với cuộc sống độc thân. Ngôi sao phim hành động 72 tuổi xác nhận ông không hẹn hò với bất kỳ ai sau 15 năm cái chết của vợ mình - nữ diễn viên Natasha Richardson: "Không, nói một cách ngắn gọn. Tôi đã vượt qua tất cả những điều đó rồi".

Liam Neeson chia sẻ với tờ People rằng sau khi Natasha Richardson qua đời do một vụ tai nạn trượt tuyết, ưu tiên hàng đầu của ông là 2 con trai và phải đảm bảo chúng ổn: "Mọi người đều đoàn kết lại. Chúng tôi đã may mắn theo nhiều cách", ông cảm ơn mẹ vợ - bà Vanessa Redgrave và chị dâu - Joely Richardson đã giúp mình chăm sóc bọn trẻ sau biến cố của gia đình.