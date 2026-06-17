Lịch âm hôm nay ngày Thiên Đường: Dân gian quan niệm là ngày 'buôn may bán đắt'

Dương lịch hôm nay là thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 166. Theo lịch âm hôm nay 17.6 là ngày 3 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Tuất, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay ngày 17.6 có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Đường. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 12 người Việt đón tiết khí Mang chủng, tiết khí thứ 9 trong 24 tiết khí của năm 2026. Tiết khí này kéo dài từ ngày 5.6 và kết thúc vào ngày 21.6, khi tiết Hạ chí bắt đầu.

Ngày 17.6 là ngày gì?

Ở Việt Nam, ngày 17.6 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên, ngày 17.6 vẫn được nhiều người quan tâm vì đánh dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Ngày 17.6.1929, hơn 20 đại biểu các tổ chức cơ sở Đảng ở miền Bắc đã họp ở ngôi nhà số 312 phố Khâm Thiên (Hà Nội), quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng và thông qua Chính cương, Tuyên ngôn, Điều lệ của Đảng.

Sự ra đời của tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng đã đáp ứng xu thế tất yếu của lịch sử cách mạng Việt Nam, thúc đẩy phong trào cộng sản trong nước phát triển mạnh mẽ, tạo tiền đề cho việc ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930.

Hôm nay là ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán (World Day to Combat Desertification and Drought) ẢNH MINH HỌA: CAO AN BIÊN

Theo Timenanddate.com, trên thế giới, hôm nay là ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán (World Day to Combat Desertification and Drought). Tháng 12.1994, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tuyên bố ngày 17.6 là ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán.

Theo Liên Hiệp Quốc, sa mạc hóa và hạn hán là những vấn đề toàn cầu vì chúng ảnh hưởng đến tất cả các khu vực trên thế giới. Đại hội đồng cũng nhận thấy cần có hành động chung của cộng đồng quốc tế để chống lại sa mạc hóa và hạn hán, đặc biệt là ở châu Phi.

Hôm nay cũng là ngày Quốc khánh của Iceland (Icelandic National Day).