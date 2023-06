Lịch cắt điện ngày 12.6: Nhiều nơi vẫn mất điện vào ban đêm

Cập nhật lịch cắt điện hôm nay ngày 12.6 trên website của Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội (EVNHANOI): thủ đô vẫn có nhiều nơi bị cắt điện.



Nhiều khu vực dân cư ở miền Bắc tiếp tục bị cắt điện trong ngày hôm nay 12.6 PHAN HẬU

Tại Q.Thanh Xuân, khu vực P.Khương Thượng, đường Trường Chinh sẽ bị mất điện từ 9 giờ đến 15 giờ 30 phút. Còn tại P.Thanh Xuân Bắc, dù không thấy có tên trong thông báo lịch cắt điện trên website của EVNHANOI thế nhưng nhiều khu dân cư cũng nhận được thông báo mất điện từ 8 - 16 giờ ngày 12.6.

Tại TX.Sơn Tây, hôm nay không có khu vực dân cư nào bị mất điện nhưng một phần Bệnh viện quân y 105 bị mất điện từ 9 - 12 giờ. Công ty thép Thăng Long mất điện từ 6 giờ 45 phút đến 9 giờ 15 phút.



EVNHANOI cũng kêu gọi người dân tiết kiệm điện bằng cách giảm bớt đèn chiếu sáng, tắt đèn biển quảng cáo, để nhiệt độ điều hòa hợp lý (26 độ C, kết hợp với quạt điện), tắt các thiết bị điện không cần thiết... để đảm bảo an toàn vận hành của hệ thống lưới điện, cũng như giảm sự cố mất điện do quá tải.

Tại Quảng Ninh, có 118 khu vực bị cắt điện trong ngày 12.6. Trong đó, nhiều khu vực bị cắt vào buổi tối và đêm, từ 16 - 23 giờ; từ 20 giờ 30 phút đến 2 giờ ngày 13.6…

Tại Bắc Giang, theo phản ánh của người dân tại H.Lục Ngạn, nhiều khu vực vẫn bị mất điện vào ban đêm, trong khi đây là thời điểm phải ưu tiên cấp điện cho người dân sinh hoạt. Cụ thể, từ 1.6 - 20.6, tỉnh Bắc Giang thực hiện phương án ban ngày cấp điện cho doanh nghiệp sản xuất, ban đêm cấp điện sinh hoạt.



Theo Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, thuộc Tổng công ty Phát điện 1, tổ máy số 1 của nhà máy bị sự cố vào ngày 5.6, dự kiến trong ngày mai 13.6 sẽ hoàn thành sửa chữa để vận hành trở lại. Khi tổ máy này phát điện trở lại, lưới điện miền Bắc có thêm 7 triệu kWh/ngày, sẽ góp phần giảm áp lực thiếu điện khi các hồ thủy điện đang thiếu nước.