Cúp nước ở phường An Phú Đông

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Phú Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 28.7 đến 5 giờ, ngày 29.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Phú Đông.

Phường Bình Trưng

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trưng.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.7 đến 5 giờ, ngày 28.7; 22 giờ, ngày 28.7 đến 5 giờ, ngày 29.7.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Thị Định (từ số nhà 121 đến số nhà 365), đường Nguyễn Duy Trinh (từ số nhà 2 đến số nhà 196), đường Bình Trưng, đường Nguyễn Tư Nghiêm, đường số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 41.

Phường Cát Lái

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Cát Lái.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.7 đến 5 giờ, ngày 28.7; 22 giờ, ngày 28.7 đến 5 giờ, ngày 29.7.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Thị Định (từ số nhà 367 đến số nhà 553), đường Lê Văn Thịnh (từ số nhà134 đến số nhà 264), đường Bình Trưng, đường số 1, 10, 11, 12, 13.

Phường Tam Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Tam Bình.

Thời gian cúp nước từ 1 – 5 giờ, ngày 30.7.

Khu vực cúp nước gồm: Tỉnh Lộ 43 và các hẻm nhánh (từ số 1047 đến số 1173).

Phường Hiệp Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Hiệp Bình.

Thời gian cúp nước từ 0 – 5 giờ, ngày 29.7.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 38, 40.

Lịch cúp nước 10 phường ở TP.HCM từ tối nay 27.7 ẢNH: TN

Phường Xuân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Xuân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.7 đến 5 giờ, ngày 28.7; 22 giờ, ngày 28.7 đến 5 giờ, ngày 29.7; 22 giờ, ngày 29.7 đến 5 giờ, ngày 30.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Xuân Hòa.

Phường Nhiêu Lộc

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Nhiêu Lộc.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.7 đến 5 giờ, ngày 28.7; 22 giờ, ngày 28.7 đến 5 giờ, ngày 29.7; 22 giờ, ngày 29.7 đến 5 giờ, ngày 30.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Nhiêu Lộc.

Phường Đông Hưng Thuận

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Đông Hưng Thuận.

Thời gian cúp nước từ 8 giờ 30 – 11 giờ 30; 13 giờ 30 – 16 giờ 30, ngày 30.7.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Đông Hưng Thuận.

Phường Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 28.7 đến 5 giờ, ngày 29.7.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tân Kỳ Tân Quý (số chẵn, từ đường Bình Long đến đường số 12); Hương Lộ 3 (từ đường Bình Long đến đường 26 Tháng 3); đường số 8 (từ Hương Lộ 3 đến đường số 12); đường số 12 (từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến đường 26 Tháng 3); hẻm 548 đường Tân Kỳ Tân Quý, đường số 13; đường 26 Tháng 3 (số lẻ, từ Hương Lộ 3 đến đường số 12) và các đường, hẻm nhánh.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 9 – 11 giờ 30, ngày 28.7.

Khu vực cúp nước gồm: Hương Lộ 2 (số lẻ, đoạn từ đường Mã Lò đến đường Đất Mới); đường Chiến Lược (số chẵn, đoạn từ đường Đất Mới đến đường Mã Lò); đường Mã lò (2 bên, đoạn từ Rạch Ông Búp đến Hương Lộ 2) và các hẻm nhánh.