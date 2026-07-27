Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lịch cúp nước 10 phường ở TP.HCM từ tối nay 27.7

Phạm Hữu
Phạm Hữu

Từ tối nay 27.7 đến hết ngày 30.7, 10 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước sạch.

Cúp nước ở phường An Phú Đông

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Phú Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 28.7 đến 5 giờ, ngày 29.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Phú Đông.

Phường Bình Trưng

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trưng.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.7 đến 5 giờ, ngày 28.7; 22 giờ, ngày 28.7 đến 5 giờ, ngày 29.7.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Thị Định (từ số nhà 121 đến số nhà 365), đường Nguyễn Duy Trinh (từ số nhà 2 đến số nhà 196), đường Bình Trưng, đường Nguyễn Tư Nghiêm, đường số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 41.

Phường Cát Lái

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Cát Lái.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.7 đến 5 giờ, ngày 28.7; 22 giờ, ngày 28.7 đến 5 giờ, ngày 29.7.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Thị Định (từ số nhà 367 đến số nhà 553), đường Lê Văn Thịnh (từ số nhà134 đến số nhà 264), đường Bình Trưng, đường số 1, 10, 11, 12, 13.

Phường Tam Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Tam Bình.

Thời gian cúp nước từ 1 – 5 giờ, ngày 30.7.

Khu vực cúp nước gồm: Tỉnh Lộ 43 và các hẻm nhánh (từ số 1047 đến số 1173).

Phường Hiệp Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Hiệp Bình.

Thời gian cúp nước từ 0 – 5 giờ, ngày 29.7.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 38, 40.

Lịch cúp nước 10 phường ở TP.HCM từ tối nay 27.7 - Ảnh 1.

Lịch cúp nước 10 phường ở TP.HCM từ tối nay 27.7

ẢNH: TN

Phường Xuân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Xuân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.7 đến 5 giờ, ngày 28.7; 22 giờ, ngày 28.7 đến 5 giờ, ngày 29.7; 22 giờ, ngày 29.7 đến 5 giờ, ngày 30.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Xuân Hòa.

Phường Nhiêu Lộc

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Nhiêu Lộc.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.7 đến 5 giờ, ngày 28.7; 22 giờ, ngày 28.7 đến 5 giờ, ngày 29.7; 22 giờ, ngày 29.7 đến 5 giờ, ngày 30.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Nhiêu Lộc.

Phường Đông Hưng Thuận

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Đông Hưng Thuận.

Thời gian cúp nước từ 8 giờ 30 – 11 giờ 30; 13 giờ 30 – 16 giờ 30, ngày 30.7.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Đông Hưng Thuận.

Phường Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 28.7 đến 5 giờ, ngày 29.7.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tân Kỳ Tân Quý (số chẵn, từ đường Bình Long đến đường số 12); Hương Lộ 3 (từ đường Bình Long đến đường 26 Tháng 3); đường số 8 (từ Hương Lộ 3 đến đường số 12); đường số 12 (từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến đường 26 Tháng 3); hẻm 548 đường Tân Kỳ Tân Quý, đường số 13; đường 26 Tháng 3 (số lẻ, từ Hương Lộ 3 đến đường số 12) và các đường, hẻm nhánh.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 9 – 11 giờ 30, ngày 28.7.

Khu vực cúp nước gồm: Hương Lộ 2 (số lẻ, đoạn từ đường Mã Lò đến đường Đất Mới); đường Chiến Lược (số chẵn, đoạn từ đường Đất Mới đến đường Mã Lò); đường Mã lò (2 bên, đoạn từ Rạch Ông Búp đến Hương Lộ 2) và các hẻm nhánh.

Tin liên quan

Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM từ tối nay 23.7

Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM từ tối nay 23.7

Từ tối nay 23.7 đến hết ngày 25.7, 7 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước sạch.

Khám phá thêm chủ đề

cúp nước lịch cúp nước ở TP.HCM Đồng hồ nước đóng tiền nước hóa đơn tiền nước thiết bị cấp nước phường Nhiêu Lộc

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận