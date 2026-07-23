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Đời sống Cộng đồng

Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM từ tối nay 23.7

Phạm Hữu
Phạm Hữu
Từ tối nay 23.7 đến hết ngày 25.7, 7 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước sạch.

Cúp nước ở phường Bình Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.7 đến 5 giờ, ngày 24.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Bình Thạnh.

Phường An Hội Tây

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Hội Tây.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.7 đến 5 giờ, ngày 24.7; 22 giờ, ngày 24.7 đến 5 giờ, ngày 25.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Hội Tây.

Phường Bình Quới

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Quới.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.7 đến 5 giờ, ngày 24.7; 22 giờ, ngày 24.7 đến 5 giờ, ngày 25.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Bình Quới.

Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM từ tối nay 23.7 - Ảnh 1.

Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM từ tối nay 23.7

ẢNH: TN

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 – 15 giờ, ngày 24.7.

Khu vực cúp nước gồm: đường Liên khu 16-18 (từ Tỉnh Lộ 10 đến Chiến Lược); hẻm 588, 634 Tỉnh Lộ 10 (từ đường Tỉnh Lộ 10 đến Chiến Lược); Tỉnh Lộ 10 (số chẵn, từ số 676 - 688 Tỉnh Lộ 10).

Phường Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Thời gian cúp nước từ 9 – 12 giờ, ngày 24.7.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lê Đức Anh (số lẻ, từ đường M1 đến đường số 7); đường M1 (Số 18), đường Phạm Đăng Giảng, đường số 1, đường Lê Trọng Tấn.

Phường Bình Phú

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Phú.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.7 đến 5 giờ, ngày 24.7.

Khu vực cúp nước gồm: đường Song Hành, Hậu Giang, Cư xá Phú Lâm D và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.

Phường Phú Lâm

Công ty cổ phần cấp nước thông báo cúp nước tại khu vực phường

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.7 đến 5 giờ, ngày 24.7.

Khu vực cúp nước gồm: đường Kinh Dương Vương, Hồng Bàng và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.

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Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM từ tối nay 20.7

Từ tối nay 20.7 đến hết ngày 24.7, 7 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước sạch.

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