Cúp nước ở phường Sài Gòn, Tân Định

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Sài Gòn, Tân Định.

Thời gian cúp nước từ 10 – 13 giờ, ngày 21.7; từ 22 giờ, ngày 21.7 đến 5 giờ, ngày 22.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Sài Gòn, Tân Định.

Phường Hiệp Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Hiệp Bình.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 21.7 đến 5 giờ, ngày 22.7.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 7, 11, 13, 15.

Phường Phú Lâm

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Lâm.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.7 đến 5 giờ, ngày 24.7.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 820 đường Hậu Giang.

Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM từ tối nay 20.7 ẢNH: T.N

Phường Tân Bình

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Bình.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 20.7 đến 5 giờ, ngày 21.7.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trường Chinh (số lẻ), đường Âu Cơ (số chẵn), đường Trương Công Định (số chẵn), đường Ba Vân và các hẻm nhánh.

Phường Tây Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tây Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 21.7 đến 5 giờ, ngày 22.7.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Hữu Dật, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh và các hẻm nhánh.

Phường Bình Quới

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Quới.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 20.7 đến 5 giờ, ngày 21.7; từ 22 giờ, ngày 21.7 đến 5 giờ, ngày 22.7

Khu vực cúp nước gồm: từ đầu đường đến số 27 lô E đường Thanh Đa, hẻm 2, 2C, 82 đường Bình Quới, lô A, B, C, D, E, F, G, H, L, P, U cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới.