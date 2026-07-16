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Đời sống Cộng đồng

Lịch cúp nước 12 phường ở TP.HCM từ tối nay 16.7

Phạm Hữu
Phạm Hữu

Từ tối nay 16.7 đến hết ngày 19.7, 12 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước sạch.

Cúp nước ở phường Tân Thới Hiệp

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Thới Hiệp.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 17.7 đến 4 giờ, ngày 18.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Tân Thới Hiệp.

Phường Đông Hưng Thuận

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Đông Hưng Thuận.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 17.7 đến 4 giờ, ngày 18.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Đông Hưng Thuận.

Phường Trung Mỹ Tây

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Trung Mỹ Tây.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 17.7 đến 4 giờ, ngày 18.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Trung Mỹ Tây.

Phường Thới An, An Hội Tây

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Thới An, An Hội Tây.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 17.7 đến 4 giờ, ngày 18.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Thới An, An Hội Tây.

Phường An Hội Đông, Thông Tây Hội

Công ty cổ phần cấp nước thông báo cúp nước tại khu vực phường An Hội Đông, Thông Tây Hội.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 17.7 đến 4 giờ, ngày 18.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Hội Đông, Thông Tây Hội.

Lịch cúp nước 12 phường ở TP.HCM từ tối nay 16.7 - Ảnh 1.

Lịch cúp nước 12 phường ở TP.HCM từ tối nay 16.7

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 17.7 đến 5 giờ, ngày 18.7.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lạc Long Quân (số lẻ) từ số 675 -817; đường Ni Sư Huỳnh Liên từ đường Lạc Long Quân đến số 168 và các hẻm nhánh.

Phường Tân Hưng

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hưng.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.7 đến 5 giờ, ngày 17.7.

Khu vực cúp nước gồm: khu dân cư ven sông Tân Phong.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.7 đến 5 giờ, ngày 17.7; từ 22 giờ, ngày 17.7 đến 5 giờ, ngày 18.7; từ 22 giờ, ngày 18.7 đến 5 giờ, ngày 19.7.

Khu vực cúp nước gồm: đường Liên Khu 16 – 18; hẻm 48, 56, 76 đường Trương Phước Phan; đường Ấp Chiến Lược (dãy số lẻ từ nhà 161 đến đường Trương Phước Phan); Tỉnh Lộ 10 (dãy số lẻ từ Liên Khu 16 - 18 đến đường Trương Phước Phan); hẻm 634 Tỉnh Lộ 10 và các hẻm nhánh của tuyến hẻm trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông.

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.7 đến 5 giờ, ngày 17.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Phú Định.

Phường Chánh Hưng

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chánh Hưng.

Thời gian cúp nước từ 10 – 13 giờ, ngày 18.7.

Khu vực cúp nước gồm: dãy số chẵn đường Phạm Thế Hiển (từ số 1018 đến số 1500).

Từ 10 – 13 giờ, ngày 19.7.

Khu vực cúp nước gồm: dãy số chẵn đường Tạ Quang Bửu (từ số 852 đến đường Dương Quang Đông).

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