Cúp nước ở phường An Phú Đông

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Phú Đông.

Thời gian cúp nước từ 8 giờ 30 – 11 giờ 30, 13 giờ 30 – 16 giờ 30, ngày 14.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Phú Đông.

Phường Thới An

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Thới An.

Thời gian cúp nước từ 8 giờ 30 – 11 giờ 30, 13 giờ 30 – 16 giờ 30, ngày 14.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Thới An.

Phường Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tân.

Thời gian cúp nước từ 13 – 16 giờ, ngày 14.7.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 105 đường Nguyễn Thị Tú thuộc khu vực phường Bình Tân.

Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay 13.7

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 – 15 giờ, ngày 16.7.

Khu vực cúp nước gồm: Tỉnh Lộ 10 (số chẵn, từ hẻm 588 đến đường Đất Mới); đường Liên khu 16 - 18, Trương Phước Phan, hẻm 634 Tỉnh Lộ 10 (từ Tỉnh Lộ 10 đến Ấp Chiến Lược) và các hẻm nhánh phụ thuộc khu vực trên.

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 13.7 đến 5 giờ, ngày 14.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Phú Định.

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 13.7 đến 5 giờ, ngày 14.7.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lạc Long Quân (số lẻ) từ số 675 – 817; đường Ni Sư Huỳnh Liên từ đường Lạc Long Quân đến số 168 và các hẻm nhánh.

Phường Tân Bình

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Bình.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 14.7 đến 5 giờ, ngày 15.7.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trường Chinh (số lẻ), đường Âu Cơ (số chẵn), đường Trương Công Định (số chẵn), đường Ba Vân và các hẻm nhánh.

Phường Tân Sơn Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.7 đến 5 giờ, ngày 15.7.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trường Sơn từ số 60C đến số 60A, đường Hồng Hà, Bạch Đằng, đường A75, đường Yên Thế, Hát Giang; đường Cửu Long (số lẻ) từ số 1 đến số 57, đường Lam Sơn từ Cửu Long đến Hồng Hà và các hẻm nhánh.