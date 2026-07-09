Cúp nước ở phường Bình Quới

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Quới.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 9.7 đến 5 giờ, ngày 10.7; 22 giờ, ngày 10.7 đến 5 giờ, ngày 11.7

Khu vực cúp nước gồm: từ đầu đường Thanh Đa đến số 27 lô E; hẻm 2, 2C, 82 đường Bình Quới; lô A, B, C, D, E, F, G, H, L, P, U cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới.

Phường Tân Bình

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.7 đến 22 giờ, ngày 12.7.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Tân Bình.

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.7 đến 22 giờ, ngày 12.7.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Bảy Hiền.

Lịch cúp nước 12 phường ở TP.HCM từ tối nay 9.7

Phường Phú Thọ Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Thọ Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.7 đến 22 giờ, ngày 12.7.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Phú Thọ Hòa.

Phường Tân Phú

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Phú.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.7 đến 22 giờ, ngày 12.7.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Tân Phú.

Phường Tây Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tây Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.7 đến 22 giờ, ngày 12.7.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ phường Tây Thạnh.

Phường Tân Tạo

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Tạo.

Thời gian cúp nước từ 14 – 16 giờ, ngày 10.7.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Bờ Sông và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Tân Tạo.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 10.7 đến 5 giờ, ngày 11.7.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 588, 634 đường Tỉnh Lộ 10 và các hẻm nhánh của các tuyến hẻm trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông.

Phường Bình Tân, Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước thông báo cúp nước tại khu vực phường

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.7 đến 5 giờ, ngày 12.7.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường số 4, 6, 8, 10; đường Lê Đức Anh (từ đường Nguyễn Thị Tú đến đường Cây Cám); đường Cây Cám; đường Nguyễn Thị Tú (dãy số lẻ từ quốc lộ 1A đến đường số 1) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Tân.

Đường Lê Đức Anh, đường số 1, 6, 7, 8, 9, 10, 18, đường Phạm Đăng Giảng, đường Lê Trọng Tấn, các tuyến đường thuộc khu nhà ở Đất Việt, khu nhà ở Hòa Bình, khu dân cư Tân Bình mở rộng, phường Bình Hưng Hòa.

Phường Bàn Cờ

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Bàn Cờ.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 10.7 đến 5 giờ, ngày 11.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Bàn Cờ.

Phường Tân Định

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 9.7 đến 5 giờ, ngày 10.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Tân Định.