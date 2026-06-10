Lịch cúp nước 11 phường ở TP.HCM từ tối nay 10.6

Cúp nước ở phường Đông Hưng Thuận

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Đông Hưng Thuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 13.6 đến 5 giờ, ngày 14.6.

Khu vực cúp nước gồm: phường Đông Hưng Thuận.

Phường Trung Mỹ Tây

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Trung Mỹ Tây.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 12.6 đến 5 giờ, ngày 13.6.

Khu vực cúp nước gồm: phường Trung Mỹ Tây.

Phường Gia Định

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Gia Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 10.6 đến 5 giờ, ngày 11.6.

Khu vực cúp nước gồm: từ nhà số 1 đến nhà số 55 và các hẻm đường Nơ Trang Long; từ số 169 đến nhà số 315 và các hẻm đường Lê Quang Định; các hẻm số 10 và số 12 đường Hoàng Hoa Thám; các hẻm 42/16, 42/36, 42/50, 42/68 đường Hoàng Hoa Thám; từ nhà số 10 đến nhà số 12 đường Phan Đăng Lưu (từ đường Nơ Trang Long đến Hoàng Hoa Thám).

Phường Bình Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 10.6 đến 5 giờ, ngày 11.6.

Khu vực cúp nước gồm: từ nhà số 2 đến nhà số 94 và các hẻm đường Nơ Trang Long; từ nhà số 1 đến nhà số 167 và các hẻm đường Lê Quang Định; toàn bộ mặt tiền đường và các hẻm đường Trần Văn Kỷ; toàn bộ mặt tiền và các hẻm đường Nguyễn Huy Lượng; từ nhà số 2 đến nhà số 6B đường Phan Đăng Lưu (từ đường Lê Quang Định đến Nơ Trang Long).

Lịch cúp nước 11 phường ở TP.HCM từ tối 10.6

Phường Cầu Kiệu

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Cầu Kiệu.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.6 đến 5 giờ, ngày 12.6; 22 giờ, ngày 12.6 đến 5 giờ, ngày 13.6.

Khu vực cúp nước gồm: mặt tiền và các hẻm từ nhà số 1 đến nhà số 135 đường Phùng Văn Cung; mặt tiền và các hẻm từ nhà số 128 đến nhà số 468 đường Phan Xích Long; mặt tiền và các hẻm từ nhà số 51 đến nhà số 153 đường Phan Đăng Lưu; mặt tiền và các hẻm từ nhà số 118 đến nhà số 176 đường Trần Kế Xương; toàn bộ đường Cầm Bá Thước, Hoa Cau, Hoa Cúc, Hoa Huệ, Hoa Sứ, Hoa Giấy, Hoa Sữa, Hoa Trà, Hoa Lài, Hoa Thị, Phan Tây Hồ, Nhiêu Tứ.

Phường Bình Lợi Trung

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Lợi Trung.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.6 đến 5 giờ, ngày 12.6; 22 giờ, ngày 12.6 đến 5 giờ, ngày 13.6.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 30 đường Vũ Ngọc Phan; hẻm 482, 560 đường Nơ Trang Long; hẻm 230, 292 đường Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung.

Phường Vườn Lài

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Vườn Lài

Thời gian cúp nước từ 1- 4 giờ, ngày 11.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hùng Vương (đoạn từ đường Hồ Thị Kỷ đến Lê Hồng Phong); đường Lê Hồng Phong, Hồ Thị Kỷ - lề số lẻ (đoạn từ đường Hùng Vương đến Lý Thái Tổ); đường Lý Thái Tổ (đoạn từ đường Hồ Thị Kỷ đến Lê Hồng Phong) và hẻm liên quan.

Phường Hòa Hưng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Hòa Hưng.

Thời gian cúp nước từ 1 – 4 giờ, ngày 12.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Ba Tháng Hai đến Hoàng Dư Khương); đường Hoàng Dư Khương (suốt tuyến); đường Hòa Hưng (suốt tuyến); đường Cách Mạng Tháng 8 (số lẻ) từ số nhà 303 đến số nhà 463 và các hẻm liên quan.

Phường Diên Hồng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Diên Hồng.

Thời gian cúp nước từ 1 – 4 giờ, ngày 13.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Thành Thái (đoạn từ hẻm 51 đường Thành Thái đến Tô Hiến Thành) và hẻm 7A, 7B, 51; đường Tô Hiến Thành (đoạn từ đường Thành Thái đến Lý Thường Kiệt); Bệnh viện Trưng Vương (các đồng hồ nước mặt đường Tô Hiến Thành).

Phường Tân Tạo

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Tạo.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 10.6 đến 5 giờ, ngày 11.6.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (khu vực mặt tiền số chẵn từ quốc lộ 1A đến đường Bờ Đê); tuyến đường Sông Suối (hẻm 117 đường Hồ Văn Long), từ đường dẫn cao tốc đến đường Bờ Đê thuộc khu vực phường Tân Tạo; tuyến đường Bờ Đê (từ Tỉnh Lộ 10 đến đường Sông Suối) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Tân Tạo.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.6 đến 5 giờ, ngày 12.6; 22 giờ, ngày 12.6 đến 5 giờ, ngày 13.6.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 588, 634 Tỉnh Lộ 10 và các hẻm nhánh của các tuyến hẻm trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông.