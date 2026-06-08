Cúp nước ở phường Hạnh Thông

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Hạnh Thông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8.6 đến 5 giờ, ngày 9.6; 22 giờ, ngày 9.6 đến 5 giờ, ngày 10.6; 22 giờ, ngày 10.6 đến 5 giờ, ngày 11.6.

Khu vực cúp nước gồm: phường Hạnh Thông.

Phường Cầu Kiệu

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Cầu Kiệu.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 9.6 đến 5 giờ, ngày 10.6.

Khu vực cúp nước gồm: phường Cầu Kiệu.

Phường Thạnh Mỹ Tây, Bình Lợi Trung

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Thạnh Mỹ Tây, Bình Lợi Trung.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8.6 đến 5 giờ, ngày 9.6; 22 giờ, ngày 9.6 đến 5 giờ, ngày 10.6.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 224 đường Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây; hẻm 171, 245 đường Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung.

Phường Phú Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8.6 đến 5 giờ, ngày 9.6; 22 giờ, ngày 9.6 đến 5 giờ, ngày 10.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lũy Bán Bích (số lẻ) từ số 1 - 157, đường Tô Hiệu (số chẵn) từ số 2 - 106, đường Lý Thánh Tông (từ đường Tô Hiệu đến Lũy Bán Bích); đường Lương Thế Vinh, Lương Minh Nguyệt, Trần Văn Cần và các hẻm nhánh.

Lịch cúp nước 9 phường ở TP.HCM từ tối nay 8.6

Phường Tân Phú

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Phú.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8.6 đến 5 giờ, ngày 9.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Kênh Tân Hóa (số lẻ) từ đường Trịnh Đình Thảo đến Hòa Bình; đường Hòa Bình (số chẵn) từ kênh Tân Hóa đến Lũy Bán Bích và các hẻm nhánh; đường Lũy Bán Bích (số chẵn) từ đường Hòa Bình đến Trịnh Đình Thảo, đường Trịnh Đình Thảo (số chẵn) từ đường Lũy Bán Bích đến Kênh Tân Hóa và các hẻm nhánh.

Phường Phú Thọ Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Thọ Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8.6 đến 5 giờ, ngày 9.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Háo Vĩnh, Tây Sơn, đường số 18; hẻm 159 đường Nguyễn Suý; hẻm 211 đường Tân Quý; hẻm 137, 143 đường Gò Dầu và các hẻm nhánh.

Phường Tân Thới Hiệp

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Thới Hiệp.

Thời gian cúp nước từ 8 giờ 30 – 11 giờ 30; 13 giờ 30 – 16 giờ 30, ngày 9.6.

Khu vực cúp nước gồm: phường Tân Thới Hiệp.

Phường Đông Hưng Thuận

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Đông Hưng Thuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 10.6 đến 5 giờ, ngày 11.6.

Khu vực cúp nước gồm: phường Đông Hưng Thuận.