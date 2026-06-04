Cúp nước ở phường Thới An

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Thới An.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 6.6 đến 5 giờ, ngày 7.6; 22 giờ, ngày 7.6 đến 5 giờ, ngày 8.6.

Khu vực cúp nước gồm: phường Thới An.

Phường Hạnh Thông

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Hạnh Thông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 4.6 đến 5 giờ, ngày 5.6.

Khu vực cúp nước gồm: phường Hạnh Thông.

Phường Bình Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Đông.

Thời gian cúp nước từ 14 – 16 giờ, ngày 5.6.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 2805 đường Phạm Thế Hiển.

Lịch cúp nước 9 phường ở TP.HCM từ tối nay 4.6

Phường Phú Thọ Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Thọ Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 4.6 đến 5 giờ, ngày 5.6; 22 giờ, ngày 5.6 đến 5 giờ, ngày 6.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phạm Quý Thích, hẻm 299 đường Tân Hương và các hẻm nhánh.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ 30, ngày 4.6 đến 5 giờ, ngày 5.6

Khu vực cúp nước gồm: đường Bùi Tư Toàn và các hẻm nhánh.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 4.6 đến 5 giờ, ngày 5.6; 22 giờ, ngày 5.6 đến 5 giờ, ngày 6.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tân Hòa Đông và các hẻm nhánh.

Phường Phú Lâm

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Lâm.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 6.6 đến 2 giờ, ngày 7.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hậu Giang (từ cầu Hậu Giang - Nguyễn Văn Luông); đường Nguyễn Văn Luông (từ đường Hậu Giang - vòng xoay Phú Lâm); đường Hồng Bàng (từ đường Nguyễn Văn Luông - Lò Gốm); đường Lò Gốm (từ đường Hồng Bàng - Hậu Giang).

Phường Chợ Lớn, An Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn, An Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 4.6 đến 1 giờ, ngày 5.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường An Dương Vương, Nguyễn Trãi (từ đường Châu Văn Liêm – Nguyễn Tri Phương); đường Trần Hưng Đạo (từ đường Châu Văn Liêm – Ngô Quyền); đường Lão Tử (từ đường Châu Văn Liêm – Lương Nhữ Học); đường Ký Hòa (từ đường Lương Nhữ Học – Phù Đổng Thiên Vương); đường Phú Định (từ đường Lương Nhữ Học – Nguyễn An); đường Mạc Thiên Tích (từ đường Tản Đà – Phước Hưng).

Đường Châu Văn Liêm, Lương Nhữ Học, Triệu Quang Phục, Phù Đổng Thiên Vương, Tản Đà, Ngô Quyền (từ đường Hồng Bàng – Trần Hưng Đạo); đường Nguyễn An (từ đường Nguyễn Trãi – Trần Hưng Đạo); đường Phước Hưng (từ đường Nguyễn Trãi – An Dương Vương); đường số 2; đường Đặng Thái Thân (từ đường Hồng Bàng – Nguyễn Trãi); đường Nguyễn Tri Phương (từ đường Nguyễn Trãi – An Dương Vương).