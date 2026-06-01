Đời sống Cộng đồng

Lịch cúp nước 6 phường ở TP.HCM từ tối nay 1.6

Phạm Hữu
01/06/2026 14:22 GMT+7

Từ tối nay 1.6 đến hết ngày 6.6, 6 phường ở TP.HCM bị cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước sạch.

Cúp nước ở phường Đông Hưng Thuận

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Đông Hưng Thuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 1.6 đến 5 giờ, ngày 2.6.

Khu vực cúp nước gồm: phường Đông Hưng Thuận.

Phường Thới An

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Thới An.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 2.6 đến 5 giờ, ngày 3.6.

Khu vực cúp nước gồm: phường Thới An.

Phường Tân Thới Hiệp

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Thới Hiệp.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 1.6 đến 5 giờ, ngày 2.6; 22 giờ, ngày 2.6 đến 5 giờ, ngày 3.6; 22 giờ, ngày 3.6 đến 5 giờ, ngày 4.6; 22 giờ, ngày 4.6 đến 5 giờ, ngày 5.6; 22 giờ, ngày 5.6 đến 5 giờ, ngày 6.6.

Khu vực cúp nước gồm: phường Tân Thới Hiệp.

Phường Cầu Kiệu

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Cầu Kiệu.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 2.6 đến 5 giờ, ngày 3.6; 22 giờ, ngày 3.6 đến 5 giờ, ngày 4.6.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 28, 76 đường Phan Tây Hồ; hẻm 66 đường Nhiêu Tứ; mặt tiền và các hẻm từ nhà số 1 - 135 đường Phùng Văn Cung; mặt tiền và các hẻm từ nhà số 128 - 468 đường Phan Xích Long; mặt tiền và các hẻm từ nhà số 135 - 153 đường Phan Đăng Lưu; toàn bộ đường Cầm Bá Thước, Hoa Cau, Hoa Cúc, Hoa Huệ, Hoa Sứ, Hoa Giấy, Hoa Sữa, Hoa Trà, Hoa Lài, Hoa Thị.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 2.6 đến 5 giờ, ngày 3.6; 22 giờ, ngày 3.6 đến 5 giờ, ngày 4.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường số 7 (đoạn từ đường Tên Lửa đến đường Vành Đai Trong); đường Tên Lửa (đoạn từ đường số 7 đến đường Đỗ Năng Tế); đường Vành Đai Trong (đoạn từ đường số 7 đến đường Đỗ Năng Tế); đường Đỗ Năng Tế (đoạn từ đường Tên Lửa đến đường số 16); đường số 1, 1A, 5, 17, 17A (đoạn từ đường Tên Lửa đến đường Vành Đai Trong).

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 1.6 đến 5 giờ, ngày 2.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tân Hòa Đông và các hẻm nhánh.

Từ 22 giờ, ngày 2.6 đến 5 giờ, ngày 3.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Liên Khu 16-18; đường Trương Phước Phan; hẻm 588, 634 Tỉnh Lộ 10 và các hẻm nhánh của các tuyến hẻm trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông.

Từ 22 giờ, ngày 3.6 đến 5 giờ, ngày 4.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hương Lộ 2 (từ ngã tư Bốn Xã đến Mã Lò); đường Tân Hòa Đông; đường Liên Khu 1 - 6, 2 - 5, 5 – 10 – 11; đường Trương Phước Phan; đường Đình Tân Khai; đường Đình Nghi Xuân; đường Phan Anh.

Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay 25.5

