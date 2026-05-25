Cúp nước ở phường Tam Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Tam Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 26.5 đến 5 giờ, ngày 27.5.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 59, 60, 61, 62. 63.

Phường Hiệp Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Hiệp Bình.

Thời gian cúp nước từ 1 – 5 giờ, ngày 26.5.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 2, 3.

Từ 0 – 5 giờ, ngày 28.5.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố: 35, 36, 37; Trường đại học Luật TP.HCM; Trung tâm Bảo trợ Người tàn tật Hiệp Bình Chánh; quốc lộ 13 (mặt số lẻ) từ giao lộ Kha vạn Cân đến cầu Ông Dầu và hẻm 145,163,165; đường Kha Vạn Cân từ số nhà 1 đến 157 và các hẻm; đường 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 và các hẻm.

Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 28.5

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 26.5 đến 5 giờ, ngày 27.5.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hương Lộ 2 (từ ngã tư Bốn Xã đến đường Mã Lò); đường Tân Hòa Đông, Liên Khu 1- 6, 2 - 5, 10 – 11; đường Trương Phước Phan; Đình Tân Khai; đường Phan Anh và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông.

Phường Tân Tạo

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Tạo.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 25.5 đến 5 giờ, ngày 26.5.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (khu vực mặt tiền số chẵn từ quốc lộ 1A đến đường Bờ Đê).

Từ 22 giờ, ngày 27.5 đến 5 giờ, ngày 28.5.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Sông Suối (hẻm 117 Hồ Văn Long) từ đường dẫn Cao tốc đến đường Bờ Đê.

Phường Chợ Lớn

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

Thời gian cúp nước từ 8 giờ 30 – 12 giờ, ngày 27.5.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hồng Bàng, Nguyễn Trãi (từ đường Nguyễn Thị Nhỏ - Châu Văn Liêm); đường Trần Chánh Chiếu, Trang Tử (từ đường Nguyễn Thị Nhỏ - Phú Hữu); đường Trần Hưng Đạo (từ đường Học Lạc – Châu Văn Liêm); đường Hải Thượng Lãn Ông (từ đường Phú Hữu – Châu Văn Liêm); đường Nguyễn Thị Nhỏ, Xóm Vôi, Phú Giáo, Phú Hữu (từ đường Hồng Bàng – Trang Tử); đường Học Lạc, Dương Tử Giang, Đỗ Ngọc Thạnh, Phùng Hưng, Châu Văn Liêm (từ đường Hồng Bàng – Hải Thượng Lãn Ông).

Phường Tân Bình

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Bình.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 26.5 đến 5 giờ, ngày 27.5.

Khu vực cúp nước gồm: đường Cộng Hòa (số chẵn) từ đường Thân Nhân Trung đến đường C12; đường Thân Nhân Trung (số lẻ), Ngô Bệ, Lê Văn Huân, Nhất Chi Mai, đường C12 Lê Tấn Quốc, Phan Văn Sửu, Nguyễn Đức Thuận và các hẻm nhánh.

Phường Phú Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 27.5 đến 5 giờ, ngày 28.5.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Sơn (từ đường Văn Cao đến Nguyễn Nhữ Lãm); đường Phạm Văn Xảo, Lê Lộ, Nguyễn Chích, Hoàng Ngọc Phách, Lê Thiệt, Lê Lư, Lê Lăng, Trần Thủ Độ, Lê Sao, Hiền Vương, Quách Đình Bảo, Lê Lâm, Lê Niệm, Lê Cao Lãng, Đỗ Bí; đường Bình Long (số chẵn) từ đường Thạch Lam đến Văn Cao; đường Thạch Lam (số chẵn) từ đường Lê Lộ đến Bình Long; đường Phú Thọ Hòa (số lẻ), Nguyễn Nhữ Lãm, Nguyễn Sơn (số chẵn); đường Văn Cao (số chẵn) từ Bình Long đến Phú Thọ Hòa và các hẻm nhánh.

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 27.5 đến 5 giờ, ngày 28.5.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trường Chinh (số lẻ) từ đường Tu Viện Đắc Độ đến ngã tư Bảy Hiền; đường Nguyễn Bá Tòng, Sơn Hưng, Nguyễn Văn Vỹ, Huỳnh Tịnh Của, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Tử Nha, Hồ Ngọc Cẩn; đường Năm Châu (từ đường Nguyễn Tử Nha đến Quảng Hiền) và các hẻm nhánh.